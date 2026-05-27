Maru Campos recibió un nuevo citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR), esta vez por una denuncia que interpuso el senador de Morena, Javier Corral.

“Hace unas horas, durante la madrugada, recibí un citatorio para otra audiencia en CDMX por una denuncia que presentó Javier Corral en mi contra por supuesto secuestro”. Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

La gobernadora de Chihuahua acusó que Javier Corral intentó reabrir un caso de hace dos años, cuando se intentó cumplimentar una orden de aprehensión en su contra por peculado y desvío de recursos.

Comentó que, durante los hechos ocurridos en el bar Gin Gin de la colonia Roma, altos funcionarios del Gobierno de la CDMX lo protegieron para impedir que Javier Corral fuese detenido en ese momento.

Quiero platicarles algo que hoy está ocurriendo, porque es lamentablemente increíble y terrible.



En las últimas semanas se ha levantado contra mí todo el aparato del poder.

Y hace unas horas recibí un citatorio para otra audiencia por una denuncia que presentó Javier Corral en… pic.twitter.com/HsYeQd6qzj — Maru Campos (@MaruCampos_G) May 27, 2026

Maru Campos acusa persecución política por denuncia de Javier Corral

En un video difundido en sus redes sociales, la gobernadora Maru Campos acusó que en las últimas semanas se ha levantado en su contra todo el aparato del poder federal, a pesar de que —dijo— no hay pruebas de por medio.

Mencionó que algunas de las acciones en su contra son la formalización de solicitud de un juicio político, así como la cita para comparecer "inconstitucionalmente" ante el Ministerio Público.

En ese sentido, acusó que la nueva denuncia de Javier Corral no es un hecho aislado, sino que tiene la intención de encabezar en su contra una "persecución política pura y dura“.

“A mí se me persigue por todo y por nada, a otros que enfrentan señalamientos graves, se les protege”, denunció, al tiempo que sostuvo que “dará la cara” ante las acusaciones de Morena.

Maru Campos es citada a comparecer el 29 de mayo por denuncia de Javier Corral

En el documento oficial se informa que Maru Campos fue notificada formalmente para comparecer el 29 de mayo ante el Poder Judicial de la CDMX, como parte de la denuncia presentada por el exgobernador Javier Corral.

Se detalla que la comparecencia se llevará a cabo en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Oral, en la sala 8, ubicada en Dr. Lavista 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.