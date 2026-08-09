La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que Naucalpan será incorporado al programa de bacheo de la zona oriente del Estado de México, como parte de las acciones para mejorar las vialidades del municipio.

Durante la entrega de la Pensión Mujeres Bienestar, en la que estuvo acompañada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y el alcalde Isaac Montoya Márquez, la mandataria federal informó que atendió la solicitud del presidente municipal para incluir a Naucalpan en este programa.

Sheinbaum explicó que inicialmente el programa contempla a 10 municipios de la zona oriente del Estado de México, pero Naucalpan se sumará a las acciones de bacheo para atender las condiciones de sus vialidades.

Isaac Montoya gestiona incorporación de Naucalpan al programa de bacheo

La presidenta de México señaló que conversó con Isaac Montoya para conocer las principales necesidades del municipio, entre ellas el mantenimiento de las calles.

A partir de esta gestión, Naucalpan será incorporado al programa de bacheo, con el objetivo de contribuir a mejorar las vialidades y las condiciones de movilidad para las familias del municipio.

Durante el evento, Sheinbaum también destacó otros proyectos que se desarrollan en Naucalpan, entre ellos la construcción del Mexicable Línea 3, que beneficiará a más de 40 mil usuarios diariamente.

Asimismo, resaltó la operación de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que actualmente cuenta con más de mil estudiantes distribuidos en 10 carreras.

Pensión Mujeres Bienestar beneficia a mujeres de Naucalpan

El anuncio se realizó durante la entrega de la Pensión Mujeres Bienestar, programa dirigido a mujeres de 60 a 64 años, quienes reciben un apoyo de 3 mil 100 pesos bimestrales.

De acuerdo con la información presentada durante el encuentro, el programa beneficia a cerca de 3 millones de mujeres en México, más de 361 mil en el Estado de México y alrededor de 20 mil mujeres en Naucalpan.

Sheinbaum destacó que el apoyo busca reconocer las aportaciones que las mujeres realizan en sus familias, comunidades y espacios de trabajo.

La presidenta también recordó su vínculo con Naucalpan, municipio donde creció, particularmente en la zona de Echegaray, y afirmó que su gobierno continuará trabajando en coordinación con las autoridades estatales y municipales para atender las necesidades de la población.