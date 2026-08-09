El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, destacó la transformación del Jardín Hidalgo, en el Centro Histórico de la demarcación, donde la incorporación de especies nativas y endémicas ha favorecido la llegada de nueva fauna.

Tras la remodelación realizada este año, el espacio se convirtió en un jardín polinizador en el que actualmente pueden observarse mariposas, abejas, abejorros, colibríes, otras aves y ardillas que acuden a alimentarse de las flores.

La transformación también ha sido reconocida por vecinos de la zona, quienes señalan que la fauna del Centro de Coyoacán cambió, pues anteriormente se registraba la presencia de fauna nociva y plagas de roedores.

Jardín Hidalgo de Coyoacán incorpora plantas nativas

De acuerdo con las direcciones generales de Obras y Servicios Urbanos, en el Jardín Hidalgo se colocaron distintas especies de plantas de la familia de las Lamiáceas, entre ellas salvias y lantanas, estas últimas conocidas por atraer mariposas.

También fueron sembrados agastaches mexicanos, plantas aromáticas a las que pertenecen especies como la menta, la albahaca y el romero.

Las nuevas especies se encuentran entre el Palacio de Cortés y la parroquia de San Juan Bautista, donde sus flores generan un espacio de alimentación para insectos y aves polinizadoras.

Coyoacán busca proteger la biodiversidad con sus jardines

Giovani Gutiérrez explicó que la remodelación del Jardín Hidalgo busca mejorar la imagen del Centro Histórico y, al mismo tiempo, proteger la biodiversidad y favorecer la presencia de especies polinizadoras.

El proyecto también contempla evitar que los jardines sean ocupados por mascotas o utilizados para actividades comerciales informales, además de contribuir a reducir la presencia de fauna nociva.

Con la incorporación de plantas nativas y endémicas, el gobierno de Coyoacán busca fortalecer estos espacios como parte del patrimonio biocultural de la demarcación y generar áreas que favorezcan la vida natural.