Alma Corina Gutiérrez fue una legendaria luchadora profesional mexicana, conocida sobre el ring como Diana La Cazadora.

La también reportera murió a los 48 años luego de ser hospitalizada debido a una infección en los pulmones.

¿Quién fue Diana La Cazadora, Alma Corina Gutiérrez, figura clave de la Lucha Libre Femenil?

Diana La Cazadora fue el nombre de ring de Alma Corina Gutiérrez Villarreal, luchadora profesional mexicana nacida en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Comenzó su preparación desde los 16 años con los maestros Centurión Negro y Carnicero Aguilar, y debutó profesionalmente el 24 de agosto de 1997.

Alma Corina Gutiérrez, conocida como Diana La Cazadora; luchadora y reportera (Especial )

Se consolidó como una de las figuras más importantes de la lucha libre femenina durante la década de 1990 y los años 2000.

Diana La Cazadora se destacó tanto por su dominio técnico como por su carisma en el circuito independiente; aunque su carrera estuvo estrechamente ligada a la Lucha Libre Femenil (LLF) de Monterrey, también llegó al Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

Entre sus logros estuvieron el Campeonato Femenino de Monterrey, el Campeonato Junior de LLF y el Campeonato de Parejas de LLF junto a Nikki Roxx.

El estilo de Diana La Cazadora destacó por la agilidad y los movimientos acrobáticos, particularmente la vuelta de carro, una de sus maniobras características, y en 2007 protagonizó una recordada lucha de cabellera contra La Amapola en la Arena México.

¿Qué edad tenía Diana La Cazadora, Alma Corina Gutiérrez?

Alma Corina Gutiérrez nació el 16 de enero de 1978, por lo que tenía 48 años al momento de su muerte en 2026.

Muere Alma Corina Gutiérrez, mejor conocida como Diana La Cazadora, luchadora mexicana y reportera (Especial )

¿Quién fue la pareja de Diana La Cazadora?

Mantener un perfil reservado fue constante en la vida personal de Diana La Cazadora.

Reservó los detalles sobre sus relaciones sentimentales o de pareja para su ámbito íntimo, priorizando siempre que los reflectores se centraran en su trabajo deportivo sobre el cuadrilátero.

¿Qué signo zodiacal era Diana La Cazadora?

Por haber nacido el 16 de enero, el signo zodiacal de Alma Corina Gutiérrez era Capricornio.

Alma Corina Gutiérrez, conocida como Diana La Cazadora; luchadora y reportera (Especial )

¿Diana La Cazadora, Alma Corina Gutiérrez, tenía hijos?

Diana La Cazadora tenía al menos una hija: Dalina Gutiérrez, quien confirmó públicamente su muerte y habló de la batalla de casi un mes contra la infección pulmonar.

¿Qué estudió Diana La Cazadora?

Se sabe que Alma Corina Gutiérrez, mejor conocida como Diana La Cazadora, practicó gimnasia olímpica desde los 7 años.

Aunque no hay registros públicos de estudios universitarios o una carrera académica formal destacada, su formación principal fue en el deporte y la lucha libre, en la cual comenzó a entrenar alrededor de los 16-17 años.

Tuvo una rigurosa formación en gimnasios de lucha libre profesional en Monterrey, estudiando disciplinas de lucha olímpica, grecorromana y llaveo de alto nivel bajo la instrucción de entrenadores reconocidos en la escuela regia como Centurión Negro y Carnicero Aguilar.

Muere Alma Corina Gutiérrez, mejor conocida como Diana La Cazadora, luchadora mexicana y reportera (Especial )

¿En qué trabajó Diana La Cazadora, figura clave de la Lucha Libre Femenil?

Además de su trayectoria como luchadora profesional, Alma Corina Gutiérrez trabajó como reportera de tráfico en motocicleta en Monterrey.

Esta actividad incluso le ocasionó una fractura en una pierna cuando fue atropellada mientras cubría un accidente vial.

Diana La Cazadora también tuvo experiencia en televisión como animadora, de acuerdo con perfiles especializados sobre su trayectoria.

Su carrera profesional combinó así tres facetas: lucha libre, trabajo periodístico de tránsito y apariciones televisivas, convirtiéndola en una figura particularmente reconocida dentro de la escena femenil de Monterrey, trabajando en:

Circuitos independientes y arenas locales: Fue estelar en cuadriláteros del norte de la República, principalmente en Monterrey

Empresas nacionales: Tuvo participaciones en las promociones más importantes del país, como el CMLL y Lucha Libre AAA

Promotora y mentora: Fungió como referente para entrenar y guiar a nuevas generaciones de luchadoras regiomontanas, impulsando la igualdad de oportunidades para las mujeres en el deporte