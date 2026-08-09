El Gobierno de Monterrey, a través del Instituto Municipal de las Mujeres Regias (IMMR), inició el taller “Pérdida, dolor y duelo: ¿Cómo recuperarme?”, dirigido a mujeres que buscan herramientas para afrontar procesos de pérdida y fortalecer su bienestar emocional.

Cerca de 100 mujeres participarán en esta actividad, que contempla cinco sesiones de orientación profesional para reflexionar sobre las distintas pérdidas que pueden presentarse a lo largo de la vida y encontrar herramientas para transitar el duelo.

El taller es impartido por la doctora Mireya Sandoval Aspront y se realizará todos los jueves, del 6 de agosto al 3 de septiembre, a las 10:30 horas, en las instalaciones del IMMR, ubicadas en la colonia Mitras Centro.

Taller de Monterrey busca acompañar a mujeres durante el duelo

Durante las sesiones, las participantes contarán con un espacio para abordar sus emociones y desarrollar herramientas que les permitan afrontar de manera saludable los procesos de pérdida.

La directora general del IMMR, África Elizondo, destacó la importancia de generar espacios de acompañamiento profesional para las mujeres que atraviesan momentos difíciles, al considerar que cada persona vive el duelo de manera distinta.

El programa también busca reducir factores de vulnerabilidad y contribuir a que las participantes puedan reconstruir su proyecto de vida.

Gobierno de Monterrey impulsa programas de bienestar para mujeres

Durante el inicio del taller también estuvo presente el secretario de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, Fernando Margáin, quien señaló que la administración municipal mantiene acciones enfocadas en fortalecer el desarrollo humano y el bienestar integral de la población.

El funcionario destacó que este tipo de programas buscan contribuir a la construcción de comunidades más resilientes, empáticas e incluyentes mediante espacios de acompañamiento y atención.