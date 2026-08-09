Las lluvias continuarán este domingo 9 de agosto de 2026 en la Ciudad de México (CDMX) y el Valle de México, de acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

A través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Conagua informó que durante la mañana se prevé cielo medio nublado, ambiente fresco y presencia de bruma, además de temperaturas frías y posibles bancos de niebla en zonas altas de la CDMX y el Estado de México.

Para el transcurso del día se esperan lluvias en la capital del país, mientras que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) también dio a conocer su pronóstico del tiempo por horas para la Ciudad de México.

De acuerdo con la Conagua, las condiciones de lluvia estarán asociadas con un canal de baja presión sobre el centro del país y la presencia de inestabilidad atmosférica.

Lluvias en CDMX (CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM / Camila Ayala Benabib)

¿Lloverá en CDMX hoy domingo 9 de agosto?

El pronóstico de la Conagua señala que durante la tarde de este domingo se espera un ambiente de templado a cálido, cielo nublado y probabilidad de lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros en la CDMX.

Las precipitaciones también se presentarán en el oeste y centro del Estado de México, donde podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En la Ciudad de México se estima una temperatura máxima de 25 a 27 °C y una mínima de 13 a 15 °C.

Además, se prevé viento de componente este de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

¿Cuál será el clima por horas en CDMX hoy 9 de agosto?

La SGIRPC publicó el pronóstico del tiempo para las próximas 24 horas en la Ciudad de México, con las siguientes condiciones:

09:00 horas: 17 °C, nublado

12:00 horas: 21 °C, nublado

15:00 horas: 23 °C, tormenta o lluvia fuerte

18:00 horas: 19 °C, lluvia

21:00 horas: 17 °C, lluvia

00:00 horas (lunes) : 16 °C, lluvia y nublado

03:00 horas (lunes : 15 °C, nublado

06:00 horas (lunes) : 14 °C, nublado

09:00 horas (lunes) : 17 °C, parcialmente soleado

Pronóstico de lluvias en CDMX 9 de agosto (Especial)

En cuanto a la calidad del aire en CDMX, durante la mañana de este domingo 9 de agosto de 2026 se reporta como aceptable.