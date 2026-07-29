Cuatro playas de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca, han resultado afectadas debido a un nuevo derrame de hidrocarburos que se reportó desde el martes 28 de julio.

De acuerdo con lo denunciado por autoridades y pescadores de la zona, se ha detectado la presencia de residuos en las costas, por lo que exigen la intervención inmediata de Pemex.

Debido a los residuos que se han encontrados en las cuatro playas de Salina Cruz a causa del nuevo derrame de hidrocarburos, ya se anunciaron trabajos de limpieza coordinados.

Encuentran residuos en playas de Salina Cruz por nuevo derrame de hidrocarburos

Pescadores de Salina Cruz, Oaxaca, reportaron que se han detectado residuos de petróleo en cuatro playas de la zona, por lo que advierten sobre un nuevo derrame de hidrocarburos.

Ante los hechos, el ayuntamiento de Salina Cruz emitió un comunicado en el que confirmó los hallazgos y resaltó que se acordó atender como prioridad el derrame en la zona costera del municipio.

El reporte de las autoridades municipales establece que las cuatro playas de Salina Cruz en las que se presentan las afectaciones a causa del nuevo derrame de hidrocarburos, son:

Salinas del Marqués

Punta Conejo

Playa Brasil

Playa Azul

El gobierno municipal también exigió que Pemex y autoridades ambientales atiendan de inmediato el derrame de hidrocarburos que ha comenzado a causar daños en la fauna marina.

A pesar de la emergencia, hasta el momento ninguna autoridad de Pemex o del gobierno federal, se ha pronunciado sobre lo que ocurre en las cuatro playas de Salina Cruz, Oaxaca.

Residuos en playas por derrame de hidrocarburos en Salina Cruz (Especial)

Coordinan trabajos de limpieza ante nuevo derrame de hidrocarburos

Al confirmar que se registró un nuevo derrame de hidrocarburos que afecta cuatro playas de la zona, el ayuntamiento de Salina Cruz indicó que ya se coordinan trabajos para atender el incidente.

En su comunicado refirió que se instaló un Comité de Coordinación Local del Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas Potencialmente Peligrosas.

Como parte de ello, se determinó coordinar de manera inmediata las acciones de atención y limpieza, por lo que desde el 29 de julio darán inicio los trabajos de limpieza en las playas.