Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tuvieron que retornar su marcha rumbo al Zócalo luego de ser replegados con gas de presuntamente extintores.

Desde que por la mañana de hoy 25 de mayo de 2026, la CNTE informó que realizarían un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), se inició un fuerte despliegue de movilización por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital.

#ÚLTIMAHORA 🔴 | Integrantes de la CNTE lograron entrar con una camioneta pese al bloqueo de la @SSC_CDMX en 5 de Mayo y Eje Central, hacia el Zócalo de la #CDMX. ⚠️



🤳 @Central_CM | #87Punto3 📻🚩pic.twitter.com/pAKxa0hmfF — @87PUNTO3 ᴴᴰ 📻🚩 (@87punto3) May 25, 2026

CNTE no logra llegar al Zócalo; SSC de la CDMX les replegó con gas

La CNTE de la Sección 22 de Oaxaca buscaba iniciar un plantón en el Zócalo de la capital hoy, sin embargo, la SSC lo impidió protegiendo la plancha con granaderos ante las protestas.

Según información de distintos medios que se encontraban en la marcha, aunque la CNTE logró abrirse paso con una camioneta blanca fue en la calle 5 de mayo donde elementos de la SSC accionaron con gas de presuntamente extintores.

Reporteros aseguraban que el enfrentamiento fue breve entre botellas de agua que aventaban contra granaderos, así como piedras.

Ante la respuesta que manifestantes de la CNTE tuvieron, decidieron retroceder en su objetivo rumbo al Zócalo, aunque líderes aseguraron que ingresarán “cueste lo que cueste”.

“Nos reprimieron con gases (...) cueste lo que cueste ingresaremos al Zócalo”. Manifestante de la CNTE.

Actualmente, en el Zócalo de la CDMX se están realizando trabajos para recibir el Mundial 2026.

Según filtraciones, el magisterio buscaba realizar el plantón en el Zócalo desde hoy hasta el 30 de mayo.