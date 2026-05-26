Maru Campos cuestionó el citatorio que la Fiscalía General de la República (FGR) le entregó el 23 de mayo, al señalar que el documento “está mal hecho” y lleno de “incongruencias”.

“Muchas incongruencias en ese citatorio, un citatorio mal hecho, pero pues por supuesto que estaremos atendiendo a ese citatorio”. Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

La gobernadora de Chihuahua afirmó que, pese a las inconsistencias del citatorio, asistirá a declarar el 27 de mayo en Ciudad Juárez por la presunta entrada de agentes de la CIA al estado.

Además, Maru Campos recalcó la importancia de respetar el debido proceso y mantener la presunción de inocencia, en tanto que su equipo analiza jurídicamente las implicaciones del citatorio.

Maru Campos calificó como persecución política el citatorio emitido por la FGR (cortesía)

Maru Campos denuncia violaciones a su fuero constitucional tras llamado de la FGR

Tras salir de la mesa de seguridad en el municipio de Cuauhtémoc, la gobernadora Maru Campos reiteró que es una mujer apegada a la ley, por lo que no tiene problema en comparecer tras el llamado de la FGR.

Sin embargo, afirmó que no se le ha respetado su fuero constitucional, mientras que el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien tiene una orden de aprehensión en esta entidad, es protegido por Morena.

A decir de Maru Campos, el también senador de Morena vive en impunidad, ya que incluso fue visto recientemente con el senador Enrique Inzunza, acusado de crimen organizado por Estados Unidos.

“Dios los hace y ellos se juntan. Los malos de un lado y los buenos de otro. En este país desgraciadamente se persigue a quienes hacen su trabajo y se protege a quien está vinculado con el narcotráfico, dígase Javier Corral, dígase Rubén Rocha, dígase Inzunza”. Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Aunque evitó dar más detalles, comentó que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla sanciones cuando no se respeta la investidura de los funcionarios públicos.

Citatorio de la FGR (cortesía)

Maru Campos comparecerá en calidad de testigo

En reiteradas ocasiones, la gobernadora Maru Campos ha negado conocer o estar involucrada con la presunta presencia de agentes de Estados Unidos en el estado de Chihuahua.

Su partido, el PAN, ha externado su temor a que la gobernadora sea detenida al salir de la comparecencia del 27 de mayo, mientras que autoridades federales defienden que solo fue citada en calidad de testigo y sin imputación.