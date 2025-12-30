Este martes 30 de diciembre, dos trenes con rumbo a Machu Picchu, la joya turística de Perú, chocaron. El hecho se registró a las 13:40 horas.

De acuerdo con diversos medios como N+, el accidente tuvo lugar en un tramo cercano a los sectores de Pampacahua y Coriguaina, a la altura del kilómetro 82 de la línea férrea, una de las rutas más transitadas por turistas.

La colisión entre dos trenes de las empresas Inca Rail S.A. y PeruRail S.A. dejó al menos 15 personas heridas, entre ellas, una de gravedad.

Elementos del Ministerio de Salud de Perú así como profesionales de la salud, se movilizan en la zona de Qorihuaychina, Cusco.

Mediante ambulancias, personas que resultaron fueron trasladadas a hospitales cercanos así como a centros de salud.

¿Qué ocasionó el choque entre dos trenes en Perú?

Ferrocarril Transandino, S.A., la empresa concesionaria de las vías férreas a Machu Picchu, informó que el choque entre los dos trenes fue frontal por lo que en la cabina se sintió mayor el impacto.

Sin embargo, se desconoce la causa del choque. Julio Becerra, jefe de la región policial Cusco, aseguró que ya se trabaja para esclarecer el hecho.

En redes sociales circulan imágenes de la colisión en la ciudad inca. Los trenes, uno de color rojo y otro azul, tienen la cabina destrozada y los vidrios rotos.

Choque de trenes en Perú (@AlertaNews24 / Red Social X)

En cuanto a la gente, en su mayoría turistas, descansan sobre la maleza y unos más lucen confundidos.

#AccidenteEnMachupicchu. Alrededor de las 13.40 trenes de Perurail e Incarail chocaron en el sector Retamal, Qoriwayrachina, ruta hacia Machupicchu. Hay al menos quince heridos. El tren de Perurail viajaba hacia Ollantaytambo y el de Incarail hacia Machupicchu. pic.twitter.com/2GyP3IaZ2Q — José Víctor Salcedo (@Josvicsa) December 30, 2025

“Las personas son nuestra principal prioridad”: Perurail S.A se responsabiliza tras choque de trenes

A través de sus historias de Instagram, PeruRail S.A informa que las personas heridas por el choque de trenes en Perú, ya están siendo atendidas en hospitales de Piscacucho.

Así como asegura que responderá por lo ocurrido, brindando atención a los afectados tanto a turistas como trabajadores.

“Las personas son nuestra principal prioridad, por ello, nuestro equipo continúa realizando todos los esfuerzos necesarios para brindar atención y acompañamiento al personal y a los pasajeros de ambas empresas ferroviarias, asegurando que reciban el apoyo que requieran en todo momento“ Perurail S.A