A través de un comunicado, Protección Civil Sonora se pronunció sobre el accidente protagonizado por un que vagón en la ciudad de Nogales y confirmó que el furgón salió de Ferromex.

“El vagón presentó un desperfecto durante la noche y salió de los patios de Ferrocarril Mexicano (Ferromex)” Protección Civil Sonora

Protección Civil Sonora explica qué pasó con el vagón accidentado en Nogales

La madrugada del lunes 29 de diciembre se registró el accidente de un vagón de tren en el municipio de Nogales, Sonora, debido a que descarriló y que, se presumía, habría chocado contra el muro fronterizo en la ciudad.

En torno a lo ocurrido, Protección Civil del estado emitió un breve comunicado en el que ofreció algunos detalles de los hechos y confirmó que el furgón sí salió de los patios de Ferromex.

Al respecto, la dependencia estatal indicó que bomberos y cuerpos de emergencia atendieron sin incidencias mayores, el accidente del vagón de tren que descarriló durante la madrugada.

“El vagón se descarriló de manera controlada, sin que se registraran personas lesionadas ni daños mayores” Protección Civil Sonora

Vagón de Ferromex choca contra muro fronterizo en la garita de Nogales (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

En ese sentido, Protección Civil Sonora aseveró que no se registraron personas lesionadas, tras lo cual explicó que el furgón presentó un desperfecto por el que salió de Ferromex.

Ante lo ocurrido, resaltó que el vagón recorrió cerca de 4 kilómetros hacia el norte y no impactó en la línea internacional, toda vez que antes de llegar al muro fronterizo, se desvió para realizar un descarrilamiento controlado.

Ferromex investiga accidente de vagón en Nogales

Luego de confirmar que el vagón de tren que se accidentó la madrugada del 29 de diciembre en Nogales, Protección Civil de Sonora destacó que ya se llevan a cabo las investigaciones en torno a los hechos.

Sobre lo anterior, la dependencia estatal refirió en primera instancia el vagón transportaba chícharos deshidratados, por lo que aseveró que “no representó riesgo para la población”.

De la misma forma, sentenció que tras el incidente solo se reportaron daños internos en Ferromex, empresa de la resaltó, ya dio inicio a las investigaciones que corresponden para establecer la causa de los hechos.