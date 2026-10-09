Clara Luz Flores, designada coordinadora de la Transformación en Nuevo León, insistió en unidad a pesar de que Tatiana Clouthier se ha negado a respaldarla.

“Llamando a la unidad, diciendo que es más importante el proyecto… entre más nos unimos, más sumamos y más logramos cosas buenas… los seguiré buscando porque lo importante es construir este gran proyecto” Clara Luz Flores, coordinadora de la Transformación en Nuevo León

Clara Luz Flores dijo que el principal objetivo debe ser construir la esperanza para Nuevo León y para ello se necesita de todas y todos rumbo al 2027.

Tatiana Clouthier ha cuestionado los principios de honestidad e integridad del movimiento luego de la elección de Clara Luz Flores, no obstante, mantiene su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Clara Luz Flores seguirá llamando a la unidad en Nnuevo León

Clara Luz Flores dijo que los neoleonenses deben ponerse las pilas para que la esperanza llegue a Nuevo León ante un gobernador que, dijo, no transparenta su patrimonio.

Por eso, prometio que seguirá llamando a la unidad porque Nuevo León necesita a todas y todos y hay “reales condiciones de construir la esperanza”.

En las críticas al actual gobierno de Samuel García, por Movimiento Ciudadano, agregó que hay “condiciones de corrupción altas”.

Clara Luz Flores llama a la unidad mientras PT no aclara sobre Tatiana Clouthier

Mientras Clara Luz Flores prometio que seguirá llamando a la unidad en Morena, al interior del Partido del Trabajo (PT) han expresado distintas posiciones para tener a Tatiana Clouthier como candidata.

Geovanna Bañuelos, coordinadora estatal de Afiliación, lo descartó completamente, mientras que Reginaldo Sandoval, coordinador de diputados federales, dijo que no todo está totalmente descartado.

Ambos coincidieron que tienen una propuesta de candidato en Jesús Elizondo, diputado federal con licencia quien ha sido considerado como un “perfil de casa” por Bañuelos.