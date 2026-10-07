La coordinadora de Morena en el estado de Nuevo León, Clara Luz Flores, respondió a las críticas de quienes le recuerdan su pasado antes de que se integrara al partido político.

Por medio de un video, la virtual candidata de Morena al gobierno estatal resaltó que no olvida sus errores del pasado, pero tampoco deja en el olvido su camino y satisfacciones.

De la misma forma, Clara Luz Flores se pronunció sobre las críticas por su participación en NXIVM que han resurgido tras su designación rumbo a las elecciones 2027.

Clara Luz

Clara Luz Flores afirma que no olvida errores ante críticas por su pasado

La designación de Clara Luz Flores como coordinadora de Morena en Nuevo León rumbo al 2027, ha desatado una oleada de críticas contra el partido y contra la propia exalcaldesa.

En redes sociales señalan su pasado como militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el que permaneció durante 22 años.

Ante ello, Clara Luz Flores señaló en su video que no olvida muchas otras cosas, como el trabajo que realizó en los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum.

“No debo olvidar mi historia de vida. No debo olvidar que fui la más votada en varias ocasiones y eso es gracias a la confianza que la gente tiene en mí” Clara Luz Flores

En el mismo sentido, resaltó que no olvida su historia y menos que ganado varias elecciones, pese a que en el 2021 perdió la gubernatura de Nuevo León en un primer intento.

Además, sostuvo que tampoco olvida que a seis años de esa contienda, los problemas en Nuevo León no solo no se han eliminado, sino que incluso están peores que entonces.

Por eso, sentenció que ahora tiene prohibido olvidar los principios del movimiento de la llamada Cuarta Transformación y menos puede dejar de recordar a los aliados del mismo.

Nuevo León no puede olvidar🌄✨ https://t.co/AuGo69Iwv5 — Clara Luz Flores (@claraluzflores) October 7, 2026

Clara Luz Flores responde a críticas por su paso en NXIVM

En su repuesta a la críticas por su pasado, las derrotas que ha vivido y los errores que ha cometido, Clara Luz Flores también se pronunció por el tema de su paso por NXIVM.

Sobre el tema, la coordinadora de Morena en Nuevo León sostuvo que no ha olvidado que en su momento se equivocó al declarar que no conocía a la organización y a su líder Keith Raniere.

“No debo olvidar tampoco que me equivoqué en una declaración, sin duda. No debo olvidar que se aprovecharon de eso y me difamaron. No debo olvidar la cara de mis hijos con esas difamaciones” Clara Luz Flores

No obstante, aseveró que el tema fue usado para lanzar una campaña en su contra, pues dijo que el asunto se instrumentalizó para difamarla en plena contienda electoral.

Incluso, Clara Luz Flores refirió que a seis años de dicho episodio, tampoco olvida el efecto que tuvo en su entorno familiar el tema de NXIVM y los señalamientos que se le lanzaron.