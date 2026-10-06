Luego de no ser designada como coordinadora de Morena en Nuevo León rumbo al 2027, Tatiana Clouthier recibió una invitación de Clara Luz Flores para que se sume a su proyecto.

Sin embargo, al responder a la virtual candidata a la gubernatura, Tatiana Clouthier rechazó de forma tajante la posibilidad de integrarse al equipo de Clara Luz Flores.

Así lo sentenció luego de criticar su designación, pues resaltó que el perfil de la coordinadora pone en un grave peligro las posibilidades de Morena en las elecciones 2027 de Nuevo León.

Clara Luz Flores tiende la mano a Tatiana Clouthier rumbo a 2027 (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Tatiana Clouthier rechaza sumarse al proyecto de Clara Luz Flores rumbo a 2027

El lunes 28 de septiembre, la dirigencia de Morena presentó a Clara Luz Flores como la coordinadora del partido en el estado de Nuevo León de cara a las elecciones 2027.

Tras ello, la aspirante el cargo, Tatiana Clouthier, afirmó que respeta los resultados; sin embargo, se negó a responder si apoyaría el proyecto de Clara Luz Flores.

A una semana de ello, la coordinadora de Morena en Nuevo León extendió una invitación a Tatiana Clouthier para que se sume a su equipo, la cual ya fue rechazada por la exfuncionario federal.

“El equipo decidió que no quiere participar, que es una, una traición por parte del partido el que estén poniendo a una persona con este perfil” Tatiana Clouthier

Entrevistada por Julio Hernández “Astillero”, la exsecretaria de Economía advirtió que tras analizarlo con su equipo, determinaron declinar la invitación, pues no están de acuerdo con la designación.

Incluso, al resaltar que no se va a integrar al proyecto, Tatiana Clouthier criticó la designación de Clara Luz Flores, pues señaló que Morena incurrió en una traición al elegirla en la contienda interna.

Tatiana Clouthier (Twitter Tatiana Clouthier)

Tatiana Clouthier afirma que Morena entregará Nuevo León al postular a Clara Luz Flores

Luego de rechazar de manera contundente la invitación de Clara Luz Flores para que se sume a su proyecto, Tatiana Clouthier advirtió que el futuro de Morena en Nuevo León está en grave riesgo.

Sobre ello, Tatiana Clouthier dijo que con la designación de Clara Luz Flores, Morena está entregando al estado a sus contrincantes, ya sea Movimiento Ciudadano o el bloque PRI-PAN.

En el mismo tono, lamentó la decisión de la dirigencia nacional, pues aseveró que Clara Luz Flores tiene una imagen my desagradada tras la polémica del 2021 sobre su participación en NXIVM.