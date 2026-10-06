Tatiana Clouthier reiteró su respaldo a Claudia Sheinbaum y su gobierno y la separó de los temas que corresponden a Morena tras la designación de la coordinación en Nuevo León.

La ex titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME) resaltó que la controversia por la designación de Clara Luz Flores como coordinadora de Morena en Nuevo León no le corresponde a la presidenta.

Asimismo, respaldó la postura de Claudia Sheinbaum, quien aclaró que no se meterá en el tema ya que corresponde únicamente a la dirigencia del partido.

Tatiana Clouthier mantiene respaldo a Sheinbaum; “no le toca” resolver controversia en Nuevo León

Tatiana Clouthier respaldó el posicionamiento de Claudia Sheinbaum ante la controversia que ha señalado por los resultados de la encuesta de Morena en Nuevo León.

La exfuncionaria reiteró que “no le toca” a la presidenta posicionarse o resolver el tema que planteó sobre la falta de idoneidad de Clara Luz Flores como coordinadora en Nuevo León.

“Bien dicho, no le toca, es tema del partido” Tatiana Clouthier

Asimismo, resaltó que corresponde a la dirigencia nacional de Morena resolver el tema, toda vez que la actual coordinadora no representa los principios del movimiento iniciado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“No me corresponde”, asegura Sheinbaum sobre conflicto por encuesta de Morena en Nuevo León

Cabe recordar que el pasado 5 de octubre de 2026, Claudia Sheinbaum reiteró que no tomará partido por ella o por Clara Luz Flores, así como por ningún coordinador de Morena para la Defensa de la Transformación y la Soberanía.

Asimismo, señaló que está en la disposición de recibir a Tatiana Clouthier si la extitular del IME la busca.

Además, reiteró que estos temas no le corresponden a la presidenta, sino a Morena y en este sentido aseveró que “no se va a meter”.