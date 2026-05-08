Samuel García Sepúlveda ya había planteado adelantar el fin de clases por el Mundial 2026 durante una reunión con la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México.

El gobernador de Nuevo León recordó que su administración tomó medidas preventivas desde el ciclo escolar anterior para tener margen de maniobra ante la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Nuevo León, previendo el Mundial, este año pasado empezó clases una o dos semanas antes del ciclo escolar y entonces ahorita traemos ese colchón para cumplir el ciclo” Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León

La propuesta del mandatario estatal surgió luego de que la SEP analizara adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026 del 15 de julio al 5 de junio por el Mundial 2026 y las altas temperaturas registradas en distintas entidades del país.

Después del evento conmemorativo de los 202 años de Nuevo León, nos vinimos a la CDMX para seguir jalando por Nuevo León. Tenemos reunión clave con la SEP para definir el calendario de clases durante el Mundial. Les haremos la propuesta de que el ciclo escolar termine el 19 de… pic.twitter.com/wUPWXJcsAi — Samuel García (@samuel_garcias) May 7, 2026

Samuel García pidió adelantar el fin de clases por el Mundial 2026 al 19 de junio

A través de redes sociales, Samuel García adelantó que sostendría una reunión con la SEP para proponer que el fin de clases en Nuevo León fuera el viernes 19 de junio de 2026, aunque la medida también podría considerarse a nivel nacional.

La propuesta del gobernador incluía un esquema de clases en línea a partir de esa fecha para que los estudiantes de educación básica concluyeran el ciclo escolar sin afectar el calendario académico.

“Falta que me acepte la SEP que en Nuevo León nuestros niños salgan y sea en línea del viernes 19 de junio en adelante” Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León

Samuel García subrayó que la medida busca facilitar la movilidad y operación del estado durante los encuentros mundialistas que se celebrarán en la entidad.

Estos son los partidos programados en Nuevo León para el Mundial 2026:

Primer partido: domingo 14 de junio

Segundo partido: sábado 20 de junio

Tercer partido: miércoles 24 de junio

Cuarto partido: lunes 29 de junio

Además, en Nuevo León se prevé la llegada de miles de aficionados de distintas partes del mundo por actividades alternas como el FanFest en el Parque Fundidora.

Sheinbaum señala que aún no se define el fin de clases por el Mundial 2026

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó durante su conferencia mañanera de este viernes 8 de mayo de 2026 que la SEP todavía no define de manera oficial la fecha del cierre del ciclo escolar 2025-2026, pese al anuncio realizado por el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo.

“Es una propuesta la que hizo Mario Delgado ayer, que viene de los propios estados de la República. No es que sea una decisión de Mario. Se juntaron en una reunión que tienen los secretarios de Educación de las distintas entidades y también a solicitud de maestros, en el sentido de que se adelantaran las vacaciones por el Mundial principalmente. Se tomó esta propuesta, pero no hay todavía un calendario definido” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La presidenta indicó que la SEP continuará las reuniones con autoridades educativas estatales y docentes para definir una fecha oficial sobre el posible adelanto del fin de clases por el Mundial 2026.