En la inconformidad por los cambios al calendario escolar para el Mundial 2026, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) ya analiza ampararse ante la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Vamos a tomar cartas en el asunto, no es posible que ni para el diálogo se presten, existirán medidas”. Israel Sánchez, presidente de la UNPF

Por lo que Israel Sánchez, presidente de la UNPF apuntó que algunos padres de familia ya buscan ampararse a nivel legal, pues en sus argumentos aseguran que los más afectados son los niños.

Además de que rechazan que estas medidas son en pro del deportes y la economía, y no la educación como pieza fundamental para el país.

“Esta situación no se va a quedar en el enojo, vamos a pasar a acciones en conjunto… desde firmas, algunos padres se van a amparar por la medida, por lo que a nivel legal van a interponer algunos amparos, no se pueden cancelar clases”. Israel Sánchez, presidente de la UNPF

SEP se niega a escuchar a los padres de familia de la UNPF

Israel Sánchez, presidente de la UNPF aseguró que la SEP se ha negado al diálogo, por lo que no se escucharon a los padres de familia antes de los cambios al calendario escolar por el Mundial 2026.

Pues desde antes, ya previendo esta situación con los cambios al calendario escolar por Mundial 2026, la UNPF ya había marcado su rechazo, por lo que pidieron buscar alternativas; sin embargo, no los han tomado en cuenta.

“De nuestra partes ya mandamos una carta a la SEP, no escuchen o no vamos a dejar evidencia de que no estamos de acuerdo, actuaremos en consecuencia”. Israel Sánchez, presidente de la UNPF

“Algunos padres de familia se ampararán contra la modificación al calendario de la SEP”, advierte Israel Sánchez, presidente de la Unión de Padres de Familia.



➡️Afirma que la SEP ha actuado con improvisación y alerta afectaciones para madres de familia que tendrían que pedir… pic.twitter.com/9Rzkns4cn0 — Azucena Uresti (@azucenau) May 8, 2026

UNPF expone incongruencia de la SEP tras cambios al calendario escolar por Mundial 2026

Ante los cambios al calendario escolar por Mundial 2026, la UNPF también expuso la incongruencia de la SEP al argumentar que las razones de estas medias son el calor.

Ya que en años anteriores, no se ha ajustado el calendario escolar por la onda del calor, tal y como ahora la SEP lo expuso.

“Es el tercer año que esta onda de calor y ¿por qué no se suspendió en el pasado? es lamentable lo que pasa… Se afecta la educación, cuando sólo 3 ciudades se verán beneficiadas del Mundial 2026, ni en los dos mundiales pasados que México organizó en su totalidad hubo suspensión de clases”. Israel Sánchez, presidente de la UNPF

Asimismo, Israel Sánchez, presidente de la UNPF recalcó que los más afectados son los niños y los propios profesores ante la carga de trabajo para terminar este ciclo escolar.