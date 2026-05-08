La Secretaría de Marina (Semar) realizó varios operativos en el estado de Chiapas que derivaron en la detención de 2 personas; así como el aseguramiento de armas de fuego y vehículos.

Este operativo se realizó en coordinación con:

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Fiscalía General de la República (FGR)

Estas incautaciones y detenciones en Chiapas, significó un golpe al narcotráfico de 2.8 millones de pesos, señaló la Semar.

Semar realiza detenciones en Chiapas tras operativos contra el narcotráfico

El Gabinete de Seguridad de México informó que, como resultado de los trabajos de investigación e inteligencia en el estado de Chiapas, se logró la detención de 2 personas.

Golpe al narcotráfico en Chiapas (Gabinete de Seguridad/ X)

Golpe al narcotráfico en Chiapas (Gabinete de Seguridad/ X)

Elementos de la SSPC, así como de la Semar y la FGR, realizaron varios cateos en 5 inmuebles vinculados a un grupo delictivo relacionado con el narcotráfico ubicados en los municipios de:

Tuxtla Chico

Metapa

Frontera Hidalgo

Estos inmuebles fueron identificados como puntos de operación vinculados a una estructura delictiva con presencia en Chiapas.

Durante los cateos se detuvo a una mujer y un hombre vinculados al tráfico transnacional de droga.

Asimismo, se aseguraron:

2 inmuebles

7 armas de fuego

109 cartuchos de diferentes calibres

19 cargadores

6 equipos telefónicos

2 chalecos tácticos

2 vehículos

diversa documentación y equipo electrónico

Golpe al narcotráfico en Chiapas (Gabinete de Seguridad/ X)

Semar da golpe al narcotráfico en Chiapas por 2.8 millones de pesos

Por otra parte, la Semar compartió que estos trabajos de investigación e inteligencia en la que se realizaron incautaciones y detenciones en Chiapas, significó un golpe al narcotráfico de 2.8 millones de pesos.

Asimismo, reiteró que la afectación al grupo delincuencial relacionado con el narcotráfico por 2 millones 804 mil 190 pesos, alcanza la estructura operativa y financiera.