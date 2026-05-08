Un presunto informe del Buró Federal de Investigación (FBI), revela los detalles del asesinato del empresario mexicano Eugenio Garza Sada.

Este informe fue revelado a 53 años del asesinato cometido el 17 de septiembre de 1973 en Monterrey, Nuevo Léon.

De acuerdo con este informe del FBI, el empresario y fundador del Tec de Monterrey fue asesinado por una guerrilla que obtuvo armas desde Estados Unidos.

El informe del FBI que revela cómo ocurrió el asesinato de Eugenio Garza Sada

El informe, fechado el 13 de diciembre de 1973, habla sobre el “asesinato de Eugenio Garza Sada, prominente industrialista en Monterrey, Nuevo León”, que había sido clasificado como confidencial.

Investigación del FBI sobre asesinato de Eugenio Garza Sada (Especial)

De acuerdo con el informe el asesinato del empresario y filántropo de 81 años ocurrió durante un intento de secuestro atribuido a la Liga Comunista 23 de Septiembre.

Asimismo, reveló que con el secuestro, las guerrillas buscaban obtener recursos y presionar para la liberación de algunos presos políticos.

Sin embargo, el secuestro terminó en un enfrentamiento armado donde murieron el empresario Eugenio Garza Sada, así como de su chofer y varios miembros del grupo que lo secuestró.

El asesinado de Eugenio Garza Sada causó conmoción en México y provocó tensiones en el gobierno de Luis Echeverria por las sospechas sobre la responsabilidad política y el clima de violencia en esa época.

Asesinos de Eugenio Garza Sada obtuvieron armas en Estados Unidos, revela FBI

De acuerdo con el informe del FBI, el grupo involucrado en el asesinato de Eugenio Garza Sada obtuvo armas en Estados Unidos.

El FBI investigaba entonces pistas sobre el desplazamiento de los miembros del grupo guerrillero y el lugar donde obtuvieron las armas para el ataque contra el empresario neolonés.

Asimismo, el documento revela que los asesinos habrían huido a través de la frontera, de acuerdo con un interrogatorio al propietario de una armería en San Antonio.

El informe también resalta la descripción de los hechos, donde se señala que en el lugar “había una gran cantidad de sangre, vidrios rotos de la ventana trasera y, en el lado derecho del asiento, una pistola calibre .45, con un casquillo cortado que había sido disparada”.

Asimismo, se relata que la puerta del pasajero estaba abierta y se vieron “varios agujeros en la carrocería” provocados por armas de diferentes calibres.

También se describieron hallazgos como:

parabrisas con 3 agujeros hechos por arma de fuego

abolladura cerca del centro del cofre del auto

abolladura en el centro de la visera

ventana trasera completamente destrozada, los fragmentos de vidrio mostraban un agujero, aparentemente hecho con arma de fuego de aproximadamente dos centímetros y medio de diámetro

del lado izquierdo, debajo de la puerta, había un agujero aparentemente hecho por un arma de fuego

ventanas laterales del lado izquierdo completamente destrozadas