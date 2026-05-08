La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) expresó su rechazo a los cambios en el calendario escolar que anunció la Secretaría de Educación Pública (SEP) con motivo del Mundial 2026.

“La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) expresa su más enérgico rechazo y profunda indignación ante el acuerdo anunciado por la SEP y el CONAEDU de adelantar el fin del ciclo escolar 2025-2026″ Unión Nacional de Padres de Familia

Por medio de un comunicado, el organismo advirtió que adelantar el fin de clases implica graves riesgos para el desarrollo educativo y explicó cuáles serían las implicaciones de la medida.

De la misma forma, la UNPF se pronunció en contra de los argumentos que la autoridad educativa federal presentó para justificar los cambios que se pretenden aplicar al ciclo escolar.

UNPF cuestiona en 4 puntos los cambios al calendario escolar

Al expresar su total rechazo contra los cambios en el calendario escolar que anunció la SEP con motivo del Mundial 2026, la UNPF advirtió que las modificaciones podrían dejar importantes afectaciones.

Sobre ello, el organismo de padres de familia indicó en un par de puntos cuáles podrían ser las implicaciones negativas que se provocarían a las comunidades estudiantiles de todo el país:

Rezago educativo persistente : El país ya registra altos índices de retraso en evaluaciones y adelantar el cierre escolar al 5 de junio, significaría quitar de 5 a 7 semanas que son clave para los estudiantes que presentan deficiencias en lectura y matemáticas.

: El país ya registra altos índices de retraso en evaluaciones y adelantar el cierre escolar al 5 de junio, significaría quitar de 5 a 7 semanas que son clave para los estudiantes que presentan deficiencias en lectura y matemáticas. Pérdidas irreversibles en el aprendizaje: El planteamiento de aplicar un refuerzo durante el mes de agosto no compensa las pérdidas, pues las interrupciones prolongadas generan consecuencias negativas irremediables que generarán más carga de trabajo a maestros en procesos de ingreso y nuevos niveles

SEP quiere adelantar el fin de ciclo escolar (María José Martínez / Cuartoscuro)

UNPF rechaza argumentos de la SEP para adelantar fin del ciclo escolar

Luego de explicar los daños que podrían generarse con los cambios en el calendario escolar, la UNPF también se pronunció en contra de los argumentos a los que aludió la SEP para la modificación:

Mundial de Futbol no es un pretexto adecuado : Usar el torneo de futbol como argumento para adelantar el cierre del ciclo escolar es inaceptable, pues se afectará todo el sistema educativo por un evento que se realizará en solo 3 ciudades y no dejará alternativas viables a comunidades educativas

: Usar el torneo de futbol como argumento para adelantar el cierre del ciclo escolar es inaceptable, pues se afectará todo el sistema educativo por un evento que se realizará en solo 3 ciudades y no dejará alternativas viables a comunidades educativas Altas temperaturas tampoco es un buen argumento: El alegato del calor no puede ser admitido, pues las altas temperaturas no son nuevas en México y para enfrentarlas hay diversas soluciones como horarios escalonados, infraestructura temporal ventiladores, pero no hay voluntad e inversión en equipo básico desde hace tres ciclos