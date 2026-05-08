No solo los padres de familia, dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rechazan cambios al calendario escolar propuesto por el Secretario de Educación Pública de México, Mario Delgado.

Aunque Claudia Sheinbaum, en su conferencia matutina, aseguró que se trata de una propuesta, Mario Delgado, generó molestia al anunciar la modificación como si fuera un hecho quitar 28 días de clases al ciclo escolar.

Aseguró que alumnos de primaria y secundaria finalizarán ciclo escolar el 5 de junio y no el 15 de julio como originalmente estaba planeado.

CNTE rechaza cambios al calendario escolar propuesto por Mario Delgado

CNTE rechaza cambios al calendario escolar propuesto por Mario Delgado, de 53 años de edad, argumentando que “no es una medida pedagógica, sino política que busca debilitar al movimiento magisterial”.

Esto porque la organización sindical de maestros disidentes en México hizo un llamado a participar en una huelga nacional por la abrogación de la Ley del Issste 2007, durante el Mundial 2026.

Por su parte, la sección 22 de Oaxaca, a través del diario La Jornada, señala que la decisión responde a intereses económicos, políticos y mediáticos relacionados al evento deportivo, mismo que priorizan frente a la educación pública.

Calendario escolar de la SEP por el Mundial

Así como tacha de absurdo que la SEP respalde el recorte con las altas temperaturas cuando las instalaciones han estado abandonadas, sin infraestructura digna, con carencia de agua y constantes fallas eléctricas.

Advierte que cualquier modificación al calendario escolar debe construirse de manera democrática, tomando en cuenta la voz de las comunidades escolares y no ser una imposición del gobierno respecto a sus intereses.

En tanto que, Filiberto Frausto Ortiz, dirigente de la sección 34 en Zacatecas, considera que esta modificación puede resultar contraproducente para el gobierno de México.

Y es que al no poder amenazar a los docentes con una sanción administrativa, estos podrán manifestarse con libertad y sin preocupaciones como parte de su lucha por una pensión digna y justa.