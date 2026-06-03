El semanario de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud informó del primer caso de gusano barrenador en un hombre de 83 años de Nuevo León.

El individuo permanece internado en en la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tras someterse a una operación en la lengua por un cuadro de infección.

Para finales de mayo, Nuevo León acumuló 200 casos de gusano barrenador en animales de ganado registrados en cinco municipios.

Casos de gusano barrenador en humanos a nivel nacional

Autoridades se mantienen en alerta por contagios de gusano barrenador en animales y ahora en personas, siendo que a nivel nacional ya suamn 371 casos.

Datos de la Secretaría de Salud señalan que Veracruz es el estado con más infecciones reportadas en personas con un total de 66.

Gusano barrenador (SSa)

De Veracruz, los casos de gusano barrenador en personas en otros estados son:

Chiapas: 41 casos

Guerrero: 23 casos

Oaxaca: 22 casos

Yucatán: 22 casos

Puebla: 19 casos

Quintana Roo: 9 casos

Hidalgo y San Luis Potosí: 8 casos cada uno

Tabasco: 7 casos

Campeche: 6 casos

Estado de México: 4 casos

Michoacán y Querétaro: 2 casos cada uno

CDMX, Jalisco, Morelos y Tamaulipas: un caso cada uno

Al menos dos fallecimientos se han reportado por el gusano barrenador en México.

La plaga, considerada erradivcada en 1991, reapareció y en la actualidad ha afectado a más de 20 entidades a nivel nacional.

Autoridades sanitarias han emitido una serie de recomendaciones para las personas que viven en zonas afectadas.

Exhortaron a la población a reforzar las medidas como cubrir y limpiar cualquier herida, evitar mantener lesiones expuestas y procurar una adecuada higiene personal y del entorno para reducir la proliferación de moscas.

Asimismo, recomendaron acudir de inmediato a un médico si una herida presenta mal olor, secreción de pus o cualquier sensación de movimiento debajo de la piel.