La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló que la fábrica de moscas que combatirán el gusano barrenador ya está lista.

Sheinbaum argumentó que la construcción de la fábrica se hizo en un tiempo récord y que fue un trabajo en conjunto con Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum da fecha para inaugurar la fábrica de moscas contra el gusano barrenador

La mandataria habló de las acciones que el gobierno está haciendo para combatir al gusano barrenador, exponiendo que ya se finalizó la construcción de la fábrica que detendrá esta plaga.

En la conferencia del pueblo de hoy 11 de junio de 2026, Claudia Sheinbaum compartió que en un trabajo colaborativo de Estados Unidos y México, se realizó la construcción de una fábrica de moscas que combatirán el gusano barrenador.

Fue así que la presidenta dijo que la última semana de junio se inaugurará oficialmente esta fábrica. Sin embargo, no especificó en qué estado y bajo qué condiciones se dio esta construcción.

“Entre el 20 y el 30 de junio ya inauguramos la planta de producción de moscas que ayuda a controlar este problema [gusano barrenador] (...) la planta nos va a ayudar a que no se siga propagando”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Por otra parte, argumentó que esta fábrica se construyó “en tiempo récord” y adelantó que la producción de moscas llegará hasta 120 millones de ejemplares.

Sheinbaum dijo que está fábrica “nos ayudará muchísimo”, porque anteriormente las moscas que combaten esta plaga eran compradas en otros lugares.

Finalmente, Claudia Sheinbaum explicó que el gusano barrenador en humanos no es una alarma, sino que la persona que lo tenga debe curarse las heridas y acudir al médico si hay infección en ellas.