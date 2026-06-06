Detectan dos casos de gusano barrenador en adultos mayores en Guanajuato. En México, la cifra total es de 254 casos en humanos en México.

La Secretaría de Salud de Guanajuato confirmó la detención de dos casos de gusano barrenador en los municipios de Celaya y Tierra Blanca en Guanajuato.

Los afectados son adultos mayores de 75 años de edad, quienes han mostrado evolución tras recibir atención médica.

Confirman dos casos de gusano barrenador en humanos en Guanajuato

Gabriel Cortés Alcalá, secretario de Salud de Guanajuato, reveló que se detectaron dos casos de gusano barrenador en humanos.

La detección fue temprana y esto permitió evitar complicaciones en los pacientes.

Gusano barrenador: primer caso en humanos en México (Senasica)

Asimismo, el secretario confirmó que ambos pacientes presentan una evolución favorable y concluyeron el periodo de vigilancia epidemiológica.

Gabriel Cortés Alcalá aclaró que hasta el momento no se han presentado más casos de gusano barrenador, por lo que estos contagios son el 0.8% del total registrado a nivel nacional.

Guanajuato se mantiene entre las entidades con menores casos de gusano barrenador

Los casos de gusano barrenador en humanos aumentaron en México , por lo que hasta el momento se han detectado 254 personas afectadas.

Guanajuato se mantiene entre las entidades con menor incidencia de gusano barrenador a nivel nacional.

La Secretaría de Salud Estatal destaca que sus acciones de prevención han sido efectivas y se mantienen en vigilancia epidemiológica en todas las unidades médicas de la entidad.

Gabriel Cortés Alcalá compartió que siguen en coordinación permanente con autoridades federales, sanitarias y agropecuarias para detectar casos de manera temprana, prevenir y atender de manera oportuna.