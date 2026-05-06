Tras reportarse el primer caso de gusano barrenador en la alcaldía Tlalpan en la Ciudad de México (CDMX) el 26 de abril de 2026, autoridades informaron que hay vigilancia reforzada en la zona y alcaldías aledañas.

El gobierno de la CDMX presidido por Clara Brugada, informó que se dará “seguimiento sanitario y monitoreo territorial”, así como prevención ante el caso de Gusano Barrenador del Ganado (GBG).

Tlalpan tendrá vigilancia reforzada tras caso de gusano barrenador en CDMX

El reporte de un canino con una herida contenido por “miasis severa” fue reportado a las autoridades, para luego confirmarse que se trataba del primer caso de gusano barrenador en la CDMX.

Ante ello, el gobierno de Clara Brugada informó que se reforzará la vigilancia en la alcaldía Tlalpan, así como en Xochimilco y Milpa Alta para “fortalecer acciones preventivas”.

En coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) y mediante la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR), se realizará la vigilancia en las alcaldías mencionadas.

Asimismo, se informó que se realizará prevención mediante “acompañamiento territorial”, con integración de más unidades de atención enfocadas en:

Diagnósticos

Cuarentena

Administración

Comunicación

Por otra parte, se informó que el reforzamiento de la vigilancia que hará la DGCORENADR se hará mediante acciones como:

Investigación de campo

Toma de muestras

Seguimiento epidemiológico

Difusión preventiva a clínicas veterinarias

Difusión preventiva en personas productoras

Difusión preventiva en población en general

El gobierno de la CDMX también informó que las acciones van encaminadas hacia la “detección” oportuna de un caso de gusano barrenador.

Asimismo, se subrayó que el caso del canino en Tlalpan con el gusano barrenador en una herida en la oreja fue “aislado” por lo que piden no alarmarse, pero mantenerse atento a las mascotas en casa.

Comunicado de la CDMX por gusano barrenador en Tlalpan. (@SEDEMA_CDMX)