Autoridades federales de Nuevo León confirmaron siete nuevos contagios de gusano barrenador en distintos municipios, alcanzando así la cifra récord de 200 casos acumulados.

Datos actualizados al 27 de mayo señalan que la entidad tiene 107 casos que permanecen activos en los municipios de:

Linares, con 43 casos

Doctor Arroyo, con 20 casos

General Zaragoza, con 19 casos

Montemorelos, con 13 casos

Iturbide, con 12 casos

Los bovinos son la especia animal más afectada por contagios de gusano barrenador, seguidos de caninos, equinos, caprinos, porcinos y ovinos.

Gusano barrenador: cifras a nivel nacional

Nuevo León acupa el octavo lugar a nivel nacional por contagios vigentes de gusano barrenador.

De las 32 entidades, las más afectadas con contagios vigentes son:

Veracruz, con 246 casos

Puebla, con 236 casos

Oaxaca, con 203 casos

A nivel nacional las cifras alcanzan 26 mil 508 casos acumulados de gusano barrenador.

Gusano barrenador: primer caso en humanos en México (Senasica)

En la CDMX fueron confirmados los primeros casos aislados de gusano barrenador en mascotas dentro de las alcaldías Tlalpan y Xochimilco.

Ante la situación, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) activó protocolos preventivos y un cerco sanitario para contener posibles riesgos.

El primer caso fue detectado en la comunidad de Topilejo, en Tlalpan, donde un perro dóberman de 12 años, identificado como Bogart, desarrolló una infección por miasis tras sufrir heridas durante una pelea con otro can.

El animal recibió atención veterinaria oportuna y evolucionó favorablemente.

Semanas después, las autoridades sanitarias reportaron un segundo caso en la zona de San Gregorio, en la alcaldía Xochimilco, lo que incrementó la vigilancia epidemiológica en el sur de la capital mexicana y reforzó las medidas de monitoreo sanitario en animales domésticos.

Especialistas consideran que ambos casos corresponden a eventos aislados, debido a que la altitud y condiciones climáticas de la capital no favorecen la reproducción habitual de la mosca transmisora.

Sin embargo, las recientes altas temperaturas habrían facilitado temporalmente su adaptación.