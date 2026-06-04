Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han encendido las alarmas tras confirmar el hallazgo de un caso de gusano barrenador en el estado de Texas.

El Departamento de Agricultura (USDA) confirmó que se trata de un ejemplar bovino de apenas tres semanas, localizado en el condado de Zavala, el cual presentaba larvas de gusano barrenador en su zona umbilical.

Implementan medidas en Texas para evitar propagación del gusano baerrea

Estados Unidos confirmó la presencia del gusano barrenador en Texas, tras ubicar a un ejemplar bovino que fue diagnosticado con larvas del “gusano barrenador del Nuevo Mundo”.

Aunque es el único caso reportado hasta el momento, la detección llevó a la activación de los protocolos de emergencia para evitar una propagación masiva que ponga en riesgo la salud animal y humana.

El USDA ha calificado esta situación como un asunto de seguridad nacional, subrayando que la protección de la industria cárnica es una prioridad absoluta.

A pesar de que las proyecciones sugerían un ingreso más temprano del parásito al Estados Unidos, las gestiones administrativas previas permitieron ganar tiempo antes de este brote.

Ahora, el enfoque se centra en repetir el éxito histórico de erradicación mediante una respuesta contundente y coordinada con socios locales y estatales.

Para frenar el avance del gusano barrenador, se ha establecido un perímetro de control de 20 kilómetros alrededor del punto del hallazgo inicial.

En esta zona infestada, se implementarán cuarentenas estrictas, controles de movimiento y una vigilancia exhaustiva de todos los animales.

El plan estratégico incluye el uso de biotecnología: se intensificará la liberación de moscas estériles, sumando cámaras terrestres a los cuatro millones de insectos que ya se esparcían semanalmente por vía aérea para interrumpir el ciclo reproductivo de la plaga.