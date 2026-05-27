Informe de la situación actual por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) detalla que en la Ciudad de México (CDMX) hay cinco casos de gusano barrenador.

En abril de 2026, se informó de un primer caso de gusano barrenador en la alcaldía Tlalpan en la CDMX, en un perro. Ahora se asegura que los otros casos activos también son en caninos.

Cinco casos de gusano barrenador en CDMX, informa Senasica y Sader

Un informe actualizado el 25 de mayo de 2026, por Senasica y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) detalla que son cinco los casos de gusano barrenador en la CDMX.

Pese a que en abril de 2026 se informó del primer caso de gusano barrenador en las heridas de un perro en la alcaldía Tlalpan, en un mes hubo cuatro casos más.

Según el Informe de Casos Activos de GBG en México, actualmente en la CDMX hay tres casos en Tlalpan y un caso en Xochimilco.

Informe de gusano barrenador en CDMX. (@senasica)

El reporte de Lucía Hernández asegura que los nuevos casos en la CDMX también son en caninos. Sin embargo, el informe de Casos Activos no detalla esta información.

Pese a la nueva actualización de casos de gusano barrenador en la CDMX, ni Senasica, Sader o el gobierno de la capital se ha pronunciado al respecto.

Acusan que CDMX enfocó campaña por gusano barrenador solo en la alcaldía Cuauhtémoc

Senasica y Sader reportan cuatro casos más de gusano barrenador en la CDMX, pese a que la capital realizó campañas para la prevención de esta miasis.

Tras darse a conocer el caso de gusano barrenador en un perro en Tlalpan, la CDMX dijo que realizaría un cerco sanitario para la prevención. Sin embargo, Hernández acusa que se enfocaron en la alcaldía Cuauhtémoc.

Según Hernández, en Cuauhtémoc hay “jornadas, eventos y atención” cada semana con información sobre el gusano barrenador, pero el resto de las alcaldías no tienen esta atención.