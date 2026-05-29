El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) actualizó la cifra de casos por gusano barrenador: hay miasis en dos humanos en Ciudad de México.

Es en el Informe de casos activos de GBG en México al 27 de mayo de 2026, correspondiente a la semana epidemiológica 21, donde se ubica la miasis en una alcaldía de CDMX.

Asimismo, en el reporte se establecen dos mil 98 casos activos en México, cuyo estado con un mayor número es Veracruz, con un total de 246.

El gusano barrenador en México, desde que se contabilizó un nuevo caso en noviembre de 2024, ha dejado un total acumulado de 26 mil 508 casos, al día 27 de mayo.

Dos casos de gusano barrenador en humanos en CDMX (Senasica)

Gusano barrenador en CDMX: hay dos casos en humanos

El informe actualizado de Senasica suma dos casos de gusano barrenador en humanos en la CDMX, ambos reportadas en la alcaldía Tlalpan, aunque se desconoce si están relacionados.

Asimismo, se señala que hay cuatro casos activos de gusano barrenador; sin embargo, los otros hicieron miasis en animales en dos alcaldías:

Tlalpan

Álvaro Obregón

Al 27 de mayo de 2026, la CDMX suma un acumulado de seis casos de gusano barrenador, plaga que se reportó en la entidad el reciente día 7 del mismo mes.

Gusano Barrenador: hay 26 casos activos en humanos en México

Actualmente, hay un total de 26 casos activos de miasis por gusano barrenador en humanos en ocho estados de México; entre ellos, la CDMX:

Oaxaca con 6 Veracruz con 5 Estado de México con 3 Hidalgo con 3 Quintana Roo con 3 Chiapas con 2 San Luis Potosí con 2

En todo México, se han registrado 292 casos de gusano barrenador en humanos , desde el primer reporte de noviembre 2024, con Chiapas como la entidad con mayor cifra, 118.