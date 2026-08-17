El Sistema DIF de Nuevo León, en colaboración con la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (APBP), realizó la entrega de apoyos funcionales gratuitos en el Centro Estatal Paralímpico de Alto Rendimiento del DIF.

El evento estuvo encabezado por el gobernador Samuel García y Mariana Rodríguez, acompañados de la Secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín; la directora del DIF estatal, Alejandra Morales y del director Jurídico y de Patrimonio Inmobiliario de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, Guillermo Roberto Schiaffino Pérez.

El gobernador Samuel García dijo que en Nuevo León es el primer lugar en cobertura universal de salud para las y los neoloneses en forma gratuita, completa e integral. Además, agradeció el apoyo de la APBP.

Hoy orgullosamente les digo, el Estado de Nuevo León tiene ya 1.3 millones de regios en Cuidar tu Salud, que es nuestro sistema de salud, es el más fuerte, el más importante, el más amplio de todo México. Samuel García, gobernador de Nuevo León

Asimismo agradeció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum por el trabajo coordinado que se tiene con la Federación, y que ha permitido que en los cinco años de su gobierno se trabaje en temas puntuales con seguridad, agua, electricidad, entre otros.

DIF Nuevo León entrega apoyos funcionales y procesadores de implante coclear. (cortesía)

Entregan procesadores de implante coclear a personas con hipoacusia severa

Como parte del proyecto especial “Actualización de Procesador de implante coclear y atención multidisciplinaria en paciente con hipoacusia severa del Estado de Nuevo León”, las instituciones entregaron 61 procesadores de sonido de última generación a 57 pacientes con sordera profunda.

La inversión destinada a este proyecto fue de 20 millones 4 mil 200 pesos, mientras que la entrega de apoyos funcionales beneficiará directamente a 96 personas en condiciones de vulnerabilidad originarias de 15 municipios de Nuevo León.

El programa busca atender el desgaste y la obsolescencia de la tecnología externa de los implantes cocleares, que ocurre cada cinco a siete años. Debido a su costo, la actualización puede superar la capacidad económica de las familias.

Previo a la entrega, los pacientes participaron en una jornada de calibración y programación médica entre el 10 y el 13 de agosto. Además, tendrán seguimiento terapéutico y audiológico gratuito durante un año en el Hospital Materno Infantil.

DIF Nuevo León entrega apoyos funcionales y procesadores de implante coclear. (cortesía)

Mariana Rodríguez destaca acciones para un Nuevo León incluyente

Durante su intervención la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez destacó la importancia de esta entrega al señalar que estas actividades cambian la calidad de vida de las personas que reciben los apoyos.

Hoy les decimos de todo corazón que cuentan con nosotros, que cuentan con el Gobierno, que cuentan con el DIF, con la Secretaría de Salud, y tengan la certeza de que estamos trabajando para abrir nuevos caminos para todas y todos y para seguir construyendo sobre todo un Nuevo León más incluyente en donde todas las personas puedan vivir con justicia y con dignidad, sin que nadie se quede atrás. Mariana Hernández, titular de Amar a Nuevo León

Mientras que, el director Jurídico y de Patrimonio Inmobiliario de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, Guillermo Roberto Schiaffino Pérez, señaló que estas actividades son una muestra clara de que la coordinación entre el gobierno federal y el gobierno del estado sí da frutos.

Entregan también apoyos de movilidad en Nuevo León

Además de los procesadores de sonido, la entrega contempló equipo de movilidad pesada para personas en condiciones de vulnerabilidad.

Los beneficiarios de este esquema pertenecen a nueve municipios del estado y fueron integrados mediante convocatorias abiertas, con apoyo de los sistemas DIF municipales.

DIF Nuevo León entrega apoyos funcionales y procesadores de implante coclear. (cortesía)

Con estas acciones, el Gobierno de Nuevo León refrendó la colaboración que mantiene con el Sistema Nacional DIF y la Secretaría de Salud Federal desde 2015, con el objetivo de reducir rezagos y facilitar herramientas tecnológicas y de movilidad a personas que las requieren.