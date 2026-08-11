El gobernador Samuel García anunció que las 11 Preparatorias Militarizadas de Nuevo León se transformarán en Preparatorias Ciudadanas, como parte de una renovación educativa que incorporará inteligencia artificial, tecnología, ciencias e inglés.

El mandatario estatal dio a conocer el cambio durante una jornada de rehabilitación en la Primaria Prof. Anastacio A. Treviño, en la colonia Mitras Norte, donde participó junto con Mariana Rodríguez en labores de mantenimiento y pintura.

Nuevo León transformará 11 Preparatorias Militarizadas

Samuel García explicó que la transformación de las 11 preparatorias beneficiará a más de 6 mil jóvenes, quienes continuarán sus estudios sin afectaciones por el cambio.

Como parte de esta renovación, se modificará la currícula para incorporar áreas consideradas estratégicas para la formación de los estudiantes, entre ellas inteligencia artificial, tecnología, ciencias e inglés.

El Gobernador señaló que el objetivo es que las y los jóvenes egresen con mayores herramientas para incorporarse al mercado laboral y enfrentar los retos de las nuevas tecnologías.

Samuel García reporta inversión para mejorar escuelas

Durante la jornada, el Gobernador informó que durante junio y julio se realizaron recorridos en alrededor de 2 mil 300 escuelas para identificar necesidades de mantenimiento e infraestructura.

Además, detalló que se han destinado mil millones de pesos para mantenimiento y que se prevé una inversión adicional de otros mil millones de pesos para la construcción de escuelas durante lo que resta del año.

Entre las acciones previstas se encuentran la construcción de nuevos jardines de niños, primarias y secundarias, así como 90 aulas para educación básica y 30 para media superior.

También se contempla la construcción de nueve preparatorias, dos bachilleratos tecnológicos y ampliaciones en planteles ubicados en Apodaca, Guadalupe y Cadereyta.

Samuel García y Mariana Rodríguez rehabilitan primaria

Como parte de la jornada, Samuel García y Mariana Rodríguez participaron directamente en los trabajos de rehabilitación de la Primaria Prof. Anastacio A. Treviño.

Las labores incluyeron limpieza, deshierbe, pintura y mantenimiento general del plantel. El Gobernador incluso participó en los trabajos de resane de una de las paredes utilizando mezcla de cemento.

Las acciones forman parte de una estrategia estatal para mejorar las condiciones de los planteles educativos antes del próximo ciclo escolar.

El secretario de Educación, Juan Paura García, explicó que el programa contempla trabajos de deshierbe, limpieza, pintura, reparación de rampas y mantenimiento de sanitarios en los planteles que requieren atención.

Además, destacó la coordinación con las regiones educativas y las comunidades escolares para avanzar en la rehabilitación de las escuelas.

Durante el evento participaron funcionarios estatales, directivos, docentes, coordinadores regionales, estudiantes y padres de familia.