Samuel García realizó un recorrido de supervisión por las estaciones de las Líneas 4 y 6 del Metro, donde destacó que el proyecto de movilidad registra un avance de 80% y se encamina a convertirse en una realidad.

El gobernador estuvo acompañado por el secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal; el subsecretario de Infraestructura, José Francisco Ibargüengoytia, y el director general de Metrorrey y del IMA, Abraham Vargas.

Samuel García destaca avance de 80% en estaciones del Metro

Durante el recorrido, Samuel García destacó los avances en andenes, edículos, escaleras eléctricas y elevadores, además de los trabajos en el viaducto y las estaciones Talleres.

El mandatario estatal también señaló que el proyecto contempla la llegada de nuevos trenes, la ampliación de la red del Metro y las extensiones de las Líneas 4 y 6 hasta el aeropuerto.

Por su parte, el director general de Metrorrey explicó que las áreas de las estaciones fueron diseñadas para atender la capacidad de desplazamiento de un sistema de transporte masivo, considerando tanto la demanda actual como las necesidades de los próximos 50 años.

Samuel García supervisa avance de las Líneas 4 y 6 del Metro en Nuevo León. (Cortesía)

Las estaciones también estarán preparadas para incorporar sistemas de peaje electrónico y control de acceso, por lo que los usuarios podrán ingresar mediante tarjeta o código QR.

En el caso de la estación Churubusco, la fase estructural, trabajos de albañilería, fachadas y bastidores de fachada ya fueron concluidos. También se instalaron las estructuras que albergarán las escaleras eléctricas y se avanzó en las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias.

La obra se encuentra actualmente en la etapa de acabados, con trabajos en pisos, pintura, colocación de paneles, escaleras eléctricas, elevadores y canceles.

Línea 4 y 6 del Metro conectarán puntos estratégicos de Monterrey

Posteriormente, Samuel García supervisó los trabajos de infraestructura, arquitectura e instalaciones de la estación Y Griega, donde se registra un avance significativo en la obra civil y el equipamiento técnico.

Esta estación tendrá relevancia dentro del sistema de movilidad debido a que permitirá conectar la Línea 1 con las nuevas Líneas 4 y 6. Además, por su ubicación frente a Fundidora, contará con una estructura elevada para permitir el paso sobre la Línea 1.

Durante la visita se revisaron los trabajos de acabados generales, instalaciones eléctricas, montaje de estructuras y habilitación de elevadores y sanitarios.

El recorrido continuó en la estación Torre Administrativa, que contará con diferentes salidas y conexiones hacia puntos como Santa Lucía, Fundidora, Parque Lineal Constitución, Cintermex y la propia Torre Administrativa.

La estación también se encuentra entre las más avanzadas y próxima a concluir sus trabajos principales.

Samuel García supervisa avance de las Líneas 4 y 6 del Metro en Nuevo León. (Cortesía)

Avanza construcción del viaducto de las Líneas 4 y 6

Finalmente, el gobernador recorrió el segmento comprendido entre el complejo vial Gonzalitos y la estación Pablo González Garza, donde constató el despliegue de maquinaria y personal para avanzar en la construcción de los apoyos del viaducto.

En esta zona se realizan trabajos relacionados con pilas de cimentación, zapatas y columnas, como parte de la infraestructura necesaria para las nuevas líneas del Metro.

Con estos avances, el Gobierno de Nuevo León mantiene los trabajos para ampliar la red de transporte público y fortalecer la movilidad en la zona metropolitana de Monterrey.