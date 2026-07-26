Los integrantes del Ayuntamiento de Monterrey realizaron un recorrido por la renovada Ciudad de la Inclusión, donde conocieron la infraestructura modernizada y los nuevos servicios gratuitos que ofrece este espacio del DIF Monterrey para fortalecer la atención a las personas con discapacidad.

La visita fue encabezada por la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, quien presentó el Sistema Integral para el Desarrollo de Autonomía y Vida Independiente, un modelo que concentra servicios especializados para impulsar la inclusión, el desarrollo de habilidades y la independencia de las personas usuarias, así como el acompañamiento a sus cuidadores.

Ciudad de la Inclusión amplía servicios para personas con discapacidad

Durante el recorrido, las y los regidores visitaron las nuevas instalaciones, entre ellas el Domo Acuático, el Gimnasio de Fisioterapia Integral, las áreas de atención psicológica individual y grupal.

Así como la Cocina Inclusiva, los espacios de atención para discapacidad auditiva y visual, la Cámara de Estimulación Multisensorial, el salón de arteterapia, el área de evaluación, el huerto inclusivo, el Nutri Centro, Mi Casita, el gimnasio neuromotor y la estancia inclusiva.

Gaby Oyervides destacó que este sistema representa un modelo innovador al integrar, en un mismo espacio, servicios especializados que favorecen la autonomía y una mejor calidad de vida para las personas con discapacidad.

Regidores constatan la transformación de la Ciudad de la Inclusión

La visita se realizó después de que, en una sesión del Ayuntamiento, se presentaran los alcances del proyecto, lo que despertó el interés de las y los regidores por conocer de primera mano el funcionamiento de este nuevo esquema de atención.

Al finalizar el recorrido, los integrantes del Cabildo constataron la transformación de la Ciudad de la Inclusión, un espacio que amplía las oportunidades para que las personas con discapacidad desarrollen una vida más autónoma e independiente mediante servicios especializados y atención integral.