El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, anunció que su administración busca ampliar en cuatro metros la cortina de la Presa El Cuchillo, en el municipio de China, con el objetivo de duplicar su capacidad de almacenamiento de agua, de mil millones a 2 mil millones de metros cúbicos.

Durante una gira de trabajo por el municipio, el mandatario estatal señaló que ya existe un proyecto ejecutivo para realizar la ampliación, el cual cuenta con factibilidad y el visto bueno de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), aunque todavía se encuentra en etapa de aprobación.

Samuel García busca ampliar la Presa El Cuchillo antes de 2029

Samuel García explicó que la ampliación permitiría aprovechar una mayor cantidad de agua durante fenómenos meteorológicos como huracanes y ciclones, además de fortalecer el abasto para Nuevo León y reducir el volumen de agua que actualmente termina en el Golfo de México.

El gobernador señaló que los trabajos podrían comenzar antes de que concluya su administración y estimó que la ampliación estaría terminada a más tardar en 2029.

De acuerdo con el proyecto presentado, la cortina de la presa se elevaría cuatro metros y los trabajos tendrían una duración aproximada de un año y medio.

Samuel García anuncia ampliación de 4 metros en Presa El Cuchillo. (Cortesía )

Samuel García impulsa turismo y pesca deportiva en El Cuchillo

El anuncio se realizó durante la visita del gobernador a la Presa El Cuchillo, donde participó en un torneo de pesca y destacó la importancia de continuar fortaleciendo el turismo y la pesca deportiva en la región.

Mientras se desarrolla el proyecto de ampliación, el Gobierno de Nuevo León contempla realizar obras provisionales para mejorar el acceso de embarcaciones, entre ellas la construcción de un muelle y espacios para la bajada de lanchas.

Luis Herrera Sosa, director general de Parques y Vida Silvestre, señaló que también se ha mejorado la infraestructura del hotel y del Parque Estatal El Cuchillo, donde se incorporaron espacios como un área de alberca infantil y una nueva cancha de futbol.

Además, se trabaja en la rehabilitación del botadero y otros espacios destinados a fortalecer las actividades de pesca deportiva.

Nuevo León fortalece seguridad en la zona de El Cuchillo

Samuel García también destacó las acciones de seguridad implementadas en la zona, las cuales, señaló, han permitido incrementar la afluencia de visitantes a los espacios turísticos.

Entre las medidas mencionó cuatro destacamentos que cubren las entradas y salidas de China, Bravo y Cerralvo, así como un helipuerto con un helicóptero permanente en la zona Oriente.

También resaltó la presencia de un regimiento del Ejército en Cerralvo, con más de 800 militares, y alrededor de mil 100 elementos que participan en labores de vigilancia y filtros de seguridad.

Por su parte, el secretario del Trabajo, Federico Rojas Veloquio, indicó que continuarán las acciones para mejorar la infraestructura destinada a la pesca deportiva, incluyendo una nueva rampa y adecuaciones para facilitar la navegación y evitar que las embarcaciones queden encalladas en las zonas bajas de la presa.

Con estas acciones, el Gobierno de Nuevo León busca fortalecer tanto la infraestructura hidráulica de El Cuchillo como su potencial turístico y deportivo.