Jesús Elizondo, legislador del Partido del Trabajo (PT), quien compitió en el proceso interno de Morena para definir la coordinación en Nuevo León, insistió en realizar una nueva encuesta frente a Clara Luz Flores para determinar quién encabezará el proyecto de la coalición de la 4T en la entidad.

En entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, el legislador explicó que su propuesta consiste en realizar un nuevo proceso de medición con metodología científica y encuestas espejo, acordadas entre ambos partidos, para definir al perfil que ocupará la coordinación estatal.

De acuerdo con Jesús Elizondo, esta propuesta cuenta con el respaldo del senador y fundador del PT, Alberto Anaya.

El legislador aclaró que no buscan repetir la encuesta interna de Morena, sino realizar una nueva medición con reglas, preguntas y metodología distintas.

“No es la repetición de un proceso, o sea, nosotros no estamos pidiendo que se repita ninguna encuesta, que creo que eso es lo que a lo mejor ha faltado comunicar bien por parte de algunos compañeros. Es un proceso nuevo, o sea, Morena tuvo su proceso interno con sus reglas, con su comisión, con sus preguntas, con su metodología, donde no nos midieron, aunque ellos argumenten que sí. Nosotros tenemos pruebas, en el caso mío, de que no. ¿Y qué es lo que se acordó? Una medición con metodología científica, con otras preguntas, en donde haya encuestadoras espejo acordadas entre los dos partidos” Jesús Elizondo, legislador del Partido del Trabajo

Asimismo, Jesús Elizondo acusó a Morena de no tomar en cuenta las mediciones que tenía el legislador del PT para conocer quién sería el perfil mejor posicionado para encabezar la coordinación en Nuevo León.

Así sería la nueva encuesta del PT y Morena en Nuevo León

Jesús Elizondo explicó que la nueva encuesta que propone el PT para definir la coordinación en Nuevo León contemplaría la participación de un máximo de dos perfiles: Clara Luz Flores, por Morena, y él mismo como propuesta del Partido del Trabajo.

El legislador señaló que esta medición podría realizarse entre finales de noviembre y diciembre de 2026.

También dijo desconocer por qué Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, no acepta el acuerdo, pese a que, según su versión, la propuesta se está negociando directamente con la dirigencia morenista encabezada por Ariadna Montiel.

Adicionalmente, destacó que, a diferencia de otros integrantes de Morena que han cuestionado abiertamente a Clara Luz Flores, él ha mantenido una postura prudente y unitaria para fortalecer la coalición de la Cuarta Transformación (4T) en Nuevo León.

Jesús Elizondo asegura que Clara Luz Flores está de acuerdo con una nueva encuesta en Nuevo León

Durante la entrevista, Jesús Elizondo también aseguró que Clara Luz Flores aceptó en privado la posibilidad de realizar una nueva encuesta en Nuevo León, con el objetivo de confirmar su posicionamiento frente a la propuesta del PT.

“El tema de la encuesta también le conviene y le sirve a Clara, en privado ella nos lo ha aceptado. Si dice que va arriba, pues bueno, para ratificar y para tener otra narrativa”

Por otra parte, Jesús Elizondo señaló que el PT no enfrenta las divisiones internas que actualmente, según su apreciación, existen dentro de Morena en Nuevo León.