Waldo Fernández expresó su respaldo a Clara Luz Flores, coordinadora de Morena en Nuevo León y resaltó que respeta la decisión tomada tras el proceso interno.

Sin embargo, aseguró que es importante escuchar a Tatiana Clouthier y pidió a la dirigencia “dialogar con ella”.

“Es importante que la escuche la dirigencia nacional yo creo que valdría la pena que la inviten se sienten y platiquen con ella” Waldo Fernández

Waldo Fernández llama a Morena a platicar con Tatiana Clouthier

Waldo Fernández pidió a la dirigencia nacional de Morena a sostener una plática con Tatiana Clouthier luego de que asegurara que el partido “no estuvo a la altura”.

De acuerdo con el senador con licencia, Tatiana Clouthier es “un referente moral del movimiento”.

En este sentido, reiteró que se le tiene que tomar en cuenta como una mujer que llegó “desde la época de Andrés Manuel López Obrador” y si ella hace esos señalamientos, deben escucharla.

“Ella hace estos señalamientos, es importante que la escuche la dirigencia nacional yo creo que valdría la pena que la inviten, se sienten y platiquen con ella” Waldo Fernández

Waldo Fernández reitera apoyo a Clara Luz Flores en Nuevo León

Por otra parte, Waldo Fernández resaltó que mantendrá el apoyo a Clara Luz Flores como coordinadora de Morena en Nuevo León.

Señaló que reconoce el proceso interno y los resultados de éste; además, señaló que está en la disposición de apoyar el proyecto de Clara Luz Flores como consultos o asesor si es invitado.

Sin embargo, aclaró que regresará al Senado en noviembre y no buscará la alcaldía de Monterrey ni otro cargo público en el estado.