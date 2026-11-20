Clara Luz Flores informó sobre una reunión con Alejandro Murat en la Ciudad de México (CDMX), encuentro que compartió a través de redes sociales con un mensaje sobre el futuro de Nuevo León.

Venimos saliendo de una reunión súper productiva. Los vamos a sorprender porque lo mejor para Nuevo León está por venir. Clara Luz Flores, coordinadora de Morena en Nuevo León

Aunque la coordinadora de Morena en Nuevo León no brindó detalles de su encuentro con Murat, el mismo se produce luego de que ambos se presentaran a denunciar penalmente al gobernador Samuel García y el alcalde Adrián de la Garza.

Clara Luz Flores se reúne con Alejandro Murat (Especial)

Clara Luz Flores y Alejandro Murat presentaron denuncia contra el gobernador de Nuevo León

Previo a su reunión, Clara Luz Flores y Alejandro Murat denunciaron el 4 de noviembre a Samuel García y Adrián de la Garza ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos financieros.

Acompañada por el senador y delegado Murat, la coordinadora estatal de Morena presentó dos denuncias penales contra el gobernador de Nuevo León y el alcalde de Monterrey por los delitos de:

Corrupción

Triangulación de recursos

Peculado

Delincuencia organizada

Operaciones con recursos de procedencia ilícita

En el caso de Adrián de la Garza, la denuncia se centra en un contrato con la empresa Next Energy para la construcción de un parque solar, situación que, señalan, generó un perjuicio cercano a los 7 mil 370 millones de pesos.

Las acusaciones también incluyen a la primera dama Mariana Rodríguez y a Samuel Orlando García, padre de Samuel García, así como a la panista Jovita Morín Flores, excontralora municipal de Monterrey.

Samuel García (Cuartoscuro / Presidencia)

Alejandro Murat acompaña denuncias contra Samuel García en Nuevo León

Alejandro Murat ha participado en distintas acciones legales contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García, por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.

El 27 de mayo de 2026, acompañó a la dirigencia estatal de Morena a presentar una denuncia ante la FGR contra Samuel García y Mariana Rodríguez por presunto peculado y desvío de más de mil 400 millones de pesos.

Posteriormente, el 21 de septiembre, también estuvo presente cuando Morena presentó otra denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León contra el mandatario estatal, familiares y funcionarios del estado.