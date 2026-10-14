Clara Luz Flores llamó a la unidad dentro de Morena en medio de las diferencias entre liderazgos del partido, luego de la designación de los defensores de la 4T y la soberanía nacional en Nuevo León.

Sus declaraciones aparecen luego de que Tatiana Clouthier, Waldo Fernández y Andrés Mijes insistieran en que existen inconsistencias en los criterios utilizados en las encuestas en el proceso interno de Morena.

Clara Luz Flores apuesta por el diálogo y la unidad de Morena ante divisiones internas

En diversas ocasiones, Tatiana Clouthier ha mostrado públicamente su desconfianza en los resultados de la encuesta de Morena para elegir sus coordinadores en Nuevo León rumbo a las elecciones 2027.

A los señalamientos de Tatiana Clouthier se han sumado los de Waldo Fernández y Andrés Mijes, quienes también fueron aspirantes en el proceso interno, pero que perdieron frente a Clara Luz Flores.

Ante la fuerte división entre los líderes de Morena en Nuevo León, Clara Luz Flores hizo un llamado a aceptar los resultados, mantenerse unidos y seguir trabajando por los propósitos del movimiento.

Clara Luz Flores publicó un video en redes y agradeció a los militantes y líderes de Morena que se han acercado a ella a dialogar. En estos encuentros, habría identificado que hay “coincidencias pese a las diferencias políticas”.

Durante su mensaje, Clara Luz Flores invitó a más referentes, militantes y simpatizantes de Morena a sumarse al diálogo y evitar que las diferencias internas desplacen los objetivos del movimiento.

La ahora coordinadora de Morena en Nuevo León rumbo a las elecciones 2027 subrayó que el propósito común debe ser garantizar mejores condiciones para las próximas generaciones del estado.