Andrés Mijes realizó una gira por la región citrícola de Nuevo León para encabezar las Asambleas Informativas en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, donde dialogó con familias de General Terán y Montemorelos sobre las principales problemáticas que enfrentan las comunidades rurales.

Durante los encuentros, habitantes de ambos municipios expusieron inquietudes relacionadas con la falta de oportunidades, la inseguridad y las necesidades de desarrollo que persisten en la zona rural.

Andrés Mijes visitó General Terán y Montemorelos para dialogar con los habitantes sobre sus necesidades. (cortesía)

Andrés Mijes escucha demandas de familias en General Terán

La gira comenzó en General Terán, donde jóvenes y padres de familia expresaron su preocupación por la falta de oportunidades y las condiciones de inseguridad que afectan a las comunidades donde viven.

Durante el encuentro, las y los asistentes manifestaron su interés en sumarse a la llamada Mayoría Norteña y coincidieron en la necesidad de que la transformación impulse mejores condiciones de desarrollo para todo Nuevo León, alineadas con el Plan México promovido por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El campo nos recuerda una gran verdad: el esfuerzo siempre da fruto. Por eso llegamos aquí, para escuchar, organizarnos y construir con esfuerzo del bueno la Mayoría Norteña, la mayoría de Morena que hará realidad el Plan México de nuestra Presidenta en cada comunidad de Nuevo León. Andrés Mijes.

Andrés Mijes visitó General Terán y Montemorelos para dialogar con los habitantes sobre sus necesidades. (cortesía)

Montemorelos plantea necesidades del campo y servicios públicos

Más tarde, Andrés Mijes visitó Montemorelos, donde vecinos señalaron lo que consideran un abandono del campo por parte del Gobierno estatal.

Entre las principales demandas destacaron mayores oportunidades de desarrollo, un sistema de transporte público eficiente, mejores servicios y más apoyos para fortalecer las actividades agrícolas y ganaderas.

Ante estas inquietudes, Andrés Mijes afirmó que la transformación debe extenderse a las zonas rurales para que las familias puedan beneficiarse del crecimiento económico que genera la entidad.

Durante la gira, habitantes de General Terán y Montemorelos aseguraron que el modelo de la 4T Norteña implementado en Escobedo ha generado resultados positivos y expresaron su interés en que ese esquema pueda replicarse en otras regiones para impulsar la prosperidad y las oportunidades para las familias.

Al concluir las actividades, Andrés Mijes reiteró que continuará realizando recorridos por distintas comunidades de Nuevo León como parte de una agenda permanente de cercanía con la ciudadanía, con el objetivo de construir propuestas que respondan a las necesidades de la población.