El Gobierno de Escobedo inauguró dos nuevas canchas de usos múltiples como parte del programa Mundial Social 2026, una estrategia impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para fortalecer el tejido social, promover la cultura física y fomentar la inclusión comunitaria.

La entrega de estos espacios deportivos busca acercar mejores instalaciones a las familias y preparar infraestructura comunitaria en el contexto de la celebración de la Copa Mundial 2026.

El Gobierno de Escobedo inauguró dos nuevas canchas deportivas como parte del programa Mundial Social 2026. (cortesía )

Manuel Meza Muñiz y Felipe Canales encabezan entrega de canchas en Escobedo

El acto de entrega-recepción fue encabezado por el encargado del despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, Manuel Meza Muñiz, y por el secretario del Ayuntamiento de Escobedo, Felipe Canales, quienes destacaron la importancia de contar con espacios dignos para la práctica deportiva y la convivencia social.

Las nuevas instalaciones se encuentran ubicadas en las colonias Hacienda de Escobedo y Ribera de Los Girasoles, donde niñas, niños, jóvenes y familias podrán desarrollar diversas actividades recreativas y deportivas.

Los trabajos de acondicionamiento fueron realizados por personal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) como parte de las acciones contempladas dentro del programa Mundial Social 2026.

Esta iniciativa forma parte de las acciones del Plan México y tiene como propósito fortalecer el bienestar comunitario mediante la rehabilitación y modernización de espacios públicos destinados al deporte.

Durante el evento, el secretario del Ayuntamiento de Escobedo, Felipe Canales, señaló que esta estrategia nacional permitirá generar más espacios para promover la actividad física y la integración social.

En Escobedo ya contamos con dos espacios más para promover el deporte, la convivencia comunitaria, cultura, salud e inclusión entre los ciudadanos por lo que estamos muy contentos. Felipe Canales, secretario del Ayuntamiento de Escobedo

Asimismo, el secretario del Ayuntamiento de Escobedo, Felipe Canales, destacó que la modernización de infraestructura deportiva permitirá que el municipio se mantenga alineado con el ambiente y la proyección internacional que genera la celebración del Mundial 2026.

El Gobierno de Escobedo inauguró dos nuevas canchas deportivas como parte del programa Mundial Social 2026. (cortesía )

Escobedo apuesta por el deporte y la convivencia social

En la ceremonia también participaron el secretario de Bienestar de Escobedo, Daniel Flores Carrales; el director de Deportes de Escobedo, Víctor de León Cervantes; y el director de Patrimonio de Escobedo, Rosalío González, quienes acompañaron la entrega de los nuevos complejos deportivos.

Con estas acciones, el Gobierno de Escobedo busca fortalecer la infraestructura deportiva municipal, generar espacios seguros para las familias y aprovechar el legado social que dejará la Copa Mundial 2026 en Nuevo León.