Andrés Mijes sostuvo un encuentro con conductores de taxis, plataformas digitales y operadores del transporte urbano, quienes compartieron las principales dificultades que enfrentan diariamente para prestar el servicio a la ciudadanía en Nuevo León.

Durante el diálogo, los representantes del transporte público y privado señalaron que padecen multas excesivas, trámites burocráticos, dificultades para renovar sus unidades y una política de movilidad que, aseguraron, ha dejado en el abandono las necesidades del sector.

Andrés Mijes plantea mejorar la movilidad y las condiciones del transporte en Nuevo León

El aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional afirmó que la movilidad se ha convertido en uno de los principales retos de Nuevo León, por lo que consideró necesario impulsar acciones que beneficien tanto a los operadores del transporte como a los usuarios.

En ese sentido, sostuvo que durante años las políticas de movilidad se han enfocado en fines recaudatorios, dejando de lado las necesidades de quienes trabajan en el sector y de la población que utiliza el transporte todos los días.

Asimismo, subrayó la importancia de reconocer la labor que desempeñan miles de transportistas y taxistas, al considerar que la movilidad debe entenderse como un servicio esencial y no únicamente como una fuente de recaudación.

Transportistas de Nuevo León piden actualizar tarifas y simplificar trámites

Por su parte, los asistentes expusieron que actualmente enfrentan multas impagables, procesos complicados para obtener concesiones, así como dificultades para mantener sus unidades en operación debido al costo y la escasez de refacciones.

Además, señalaron que las tarifas del servicio permanecen sin actualización desde hace 14 años, por lo que solicitaron homologar los pasajes y los banderazos de taxi.

Finalmente, Andrés Mijes reiteró que la Transformación también debe alcanzar al sistema de transporte de Nuevo León mediante políticas públicas que mejoren las condiciones laborales de los operadores y permitan ofrecer un servicio más digno, eficiente y seguro para las y los usuarios.