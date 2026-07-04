Andrés Mijes, aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional, sostuvo un encuentro con artistas, escritores, músicos, actores, coreógrafos y promotores culturales, quienes plantearon la necesidad de impulsar cambios en la política cultural de Nuevo León.

La reunión se llevó a cabo en el Barrio Antiguo de Monterrey, donde los asistentes coincidieron en la importancia de fortalecer el sector cultural y devolverle un papel relevante dentro de la vida pública del estado.

Andrés Mijes sostuvo un encuentro con artistas y promotores culturales para analizar el futuro de la cultura en Nuevo León. (cortesía )

Andrés Mijes destaca papel de la cultura en la transformación social

Durante el encuentro, Andrés Mijes señaló que el rescate de la cultura es fundamental para construir un Nuevo León con mayor identidad, cohesión social y oportunidades para la ciudadanía.

Además, afirmó que dentro del modelo de la 4T Norteña, el arte y la cultura son herramientas clave para reconstruir el tejido social y generar una transformación positiva en las comunidades.

No hay transformación, no hay una verdadera transformación, si no le transformamos la mente a la gente, para mí es muy importante la revalorización de nuestros artistas, se necesita apoyarlos, promoverlos, impulsarlos, financiarlos. Andrés Mijes, aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional

Andrés Mijes sostuvo un encuentro con artistas y promotores culturales para analizar el futuro de la cultura en Nuevo León. (cortesía )

Artistas plantean cambios en la política cultural de Nuevo León

Durante la reunión, representantes del ámbito artístico expusieron diversas inquietudes relacionadas con las políticas culturales que actualmente se desarrollan en la entidad.

Entre los participantes estuvieron Bárbara Herrera, presidenta de la Escuela Superior de Música y Danza; el escritor Armando Alanís; la escritora Gabriela Riveros; y el promotor cultural Antonio Pichardo, además de dramaturgos, músicos, pintores, actores, directores escénicos, coreógrafos y activistas culturales.

Andrés Mijes sostuvo un encuentro con artistas y promotores culturales para analizar el futuro de la cultura en Nuevo León. (cortesía )

Andrés Mijes llama a poner orden en la política cultural

Los asistentes coincidieron en la necesidad de fortalecer la política cultural y brindar mayores oportunidades al sector artístico de Nuevo León.

Ante ello, Andrés Mijes sostuvo que es momento de impulsar una estrategia cultural basada en el orden, la visión de largo plazo y el respaldo permanente a los creadores para posicionar al estado como un referente nacional e internacional.

¿Qué ha pasado en el Gobierno? es que muchas áreas del Gobierno se vuelven un botín, ¿Cómo han permitido que se maneje así la cultura? ¿Qué hay que hacer? Hay que meter orden. Andrés Mijes. aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional

Al finalizar el encuentro, Andrés Mijes reiteró que continuará dialogando con distintos sectores de la sociedad para fortalecer su proyecto de transformación y recoger propuestas sobre los principales temas que enfrenta Nuevo León.