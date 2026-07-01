Andrés Mijes se reunió con jóvenes deportistas de distintas disciplinas, quienes le expusieron las dificultades que enfrentan para continuar con su preparación en el estado.

Los atletas señalaron que la falta de apoyos institucionales, así como las complicaciones en movilidad, seguridad y acceso a infraestructura deportiva, han complicado su desarrollo competitivo.

Atletas denuncian falta de apoyo, transporte deficiente y espacios insuficientes en Nuevo León

Durante el encuentro, los jóvenes explicaron que entrenan en condiciones limitadas debido a la escasez de instalaciones adecuadas y la falta de equipamiento deportivo.

También denunciaron que el transporte público representa un obstáculo diario, ya que los traslados a sus centros de entrenamiento pueden extenderse hasta dos horas, afectando su rendimiento y tiempos de preparación.

A esto se suma, dijeron, la falta de respaldo económico por parte del Gobierno Estatal, lo que los ha obligado en algunos casos a financiar sus competencias mediante actividades como la recolección de fondos en cruceros.

Andrés Mijes promete soluciones desde el territorio y con la ciudadanía

Tras escuchar sus testimonios, el aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional afirmó que las soluciones deben construirse desde la experiencia directa de quienes viven los problemas.

Sostuvo que el deporte es una herramienta clave para fortalecer el tejido social y que es necesario reforzar el apoyo a los atletas locales.

En ese sentido, planteó que el objetivo es impulsar condiciones que permitan a Nuevo León mejorar su desempeño deportivo, incluida la posibilidad de competir por mejores resultados en la Olimpiada Nacional.

Asimismo, reiteró que continuará con reuniones en distintos sectores sociales para construir una agenda basada en las necesidades reales de la ciudadanía.