Eugenio Javier Maiz Domene, dueño de Next Energy, fue detenido en diciembre de 2025 por el delito de fraude en contra del estado de Aguascalientes.

Esto por el contrato con el que se comprometía a brindar energía eléctrica al municipio de Aguascalientes desde 2019 y por el cuál recibió 500 millones de pesos pero que nunca otorgó.

Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre el empresario Eugenio Javier Maiz Domene, como:

¿Quién es Eugenio Javier Maiz Domene?

¿Cuántos años tiene Eugenio Javier Maiz Domene?

¿Cuál es el signo zodiacal de Eugenio Javier Maiz Domene?

¿Eugenio Javier Maiz Domene tiene esposa?

¿Eugenio Javier Maiz Domene tiene hijos?

¿Qué estudió Eugenio Javier Maiz Domene?

¿Cuál es la trayectoria de Eugenio Javier Maiz Domene?

¿Quién es Eugenio Javier Maiz Domene?

Eugenio Javier Maiz Domene, empresario dueño de la empresa Next Energy y ligado a 16 empresas más, está acusado de fraude, así como de cohecho y amenazas en el estado de Aguascalientes.

Eugenio Maiz es hijo de José Sebastián Maiz García, quien fue diputado local en Nuevo León y ex beisbolista, actual dueño del Club Sultanes de Monterrey.

¿Cuántos años tiene Eugenio Javier Maiz Domene?

Eugenio Javier Maiz Domene, dueño de Next Energy, tiene actualmente 47 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Eugenio Javier Maiz Domene?

Si bien se conoce la edad de Eugenio Javier Maiz Domene, no así su fecha de cumpleaños, por lo que no sabemos bajo qué signo zodiacal nació el dueño de Next Energy.

¿Eugenio Javier Maiz Domene tiene esposa?

Se desconoce si Eugenio Javier Maiz Domene tiene o no esposa.

¿Eugenio Javier Maiz Domene tiene hijos?

De la misma manera, no se conoce si Eugenio Javier Maiz Domene tiene o no hijos.

¿Qué estudió Eugenio Javier Maiz Domene?

No se sabe cuál es el último grado de estudios de Eugenio Javier Maiz Domene, dueño de la empresa Next Energy, por la que se le acusó de fraude en Aguascalientes.

¿Cuál es la trayectoria de Eugenio Javier Maiz Domene?

Eugenio Javier Maiz Domene es un empresario que se encuentra en medio de un proceso por fraude por el incumplimiento de un contrato con Aguascalientes, por el que se le pagaron 500 millones de pesos sin entregar el servicio solicitado.

Asimismo, se enfrenta a otra causa penal iniciada en enero de 2026 por los delitos de cohecho y amenazas cometidas a dos policías a quienes quiso sobornar para que lo liberaran.

Cabe señalar que Next Energy ya se encontraba en medio de la polémica por los permisos que se le otorgaron en Baja California para la construcción de una planta fotovoltaica en Baja California.

Asimismo, Eugenio Javier Maiz Domene está relacionado a las empresas: