El nuevo look de Samuel García, gobernador de Nuevo León, generó una ola de burlas en redes sociales.

Su esposa, Mariana Rodríguez, calificó los comentarios como ofensivos y una falta de respeto, mientras usuarios debatieron si las críticas hacia la imagen del mandatario constituyen acoso digital.

El corte de cabello y barba de Samuel García desató burlas; Mariana Rodríguez lo defendió con firmeza. (Especial)

Mariana Rodríguez califica los comentarios como una falta de respeto a Samuel García

La reacción no tardó en llegar. Mediante historias de Instagram, Mariana Rodríguez expresó su molestia por los comentarios dirigidos al nuevo look de su esposo, los cuales calificó como “corrientes” y poco graciosos.

A Mariana Rodríguez no le causaron gracia las burlas por el look de Samuel García (Especial)

Mariaa¡na Rodríguez dejó claro que, aunque para algunos usuarios las burlas podían parecer humorísticas, para ella no lo eran en absoluto, pues consideró que se trataba de mensajes ofensivos hacia la imagen del gobernador de Nuevo León.

Posteriormente, Mariana Rodríguez optó por no profundizar más en el tema; sin embargo, las críticas y comentarios hacia Samuel García continuaron, algunos de ellos con un tono despectivo y subido de nivel.

Usuarios señalan burlas a Samuel García como acoso en redes sociales

Ante la polémica, una usuaria en redes sociales calificó los comentarios dirigidos a Samuel García como acoso, al señalar que, si ese mismo tipo de mensajes fueran dirigidos hacia Mariana Rodríguez, serían considerados hostigamiento por su carácter ofensivo.

Además, la usuaria afirmó que se ha perdido el respeto hacia Samuel García como gobernador de Nuevo León, al centrarse en su apariencia física y no en su función pública.

También subrayó que el gobernador de Nuevo León es un hombre casado y con hijas, por lo que los comentarios no solo lo afectan a él, sino que pueden ser leídos por su familia.

Finalmente, hizo un llamado a reflexionar sobre el impacto de este tipo de mensajes, al considerar que exceden la crítica y se convierten en una falta de respeto y una forma de acoso digital.

El nuevo corte de cabello de Samuel García

A través de sus redes sociales, el gobernador de Nuevo León compartió una fotografía mostrando un cambio en su imagen.

Fue un corte de cabello tipo casquete corto, acompañado de barba y bigote. Según explicó el propio Samuel García, la decisión respondió a una cuestión práctica, ya que buscaba evitar peinarse constantemente y optimizar su tiempo.

