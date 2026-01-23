Marce Torres, abogada y creadora de contenido, explicó que “los comentarios” que ha recibido Samuel García, gobernador de Nuevo León, en redes no son una crítica, sino un delito.

La abogada explica en su video que las observaciones al gobernador Samuel García tras su corte de cabello corresponden a acoso sexual digital y aclaró que “este delito no tiene género”.

Samuel García recibe acoso digital en redes sociales tras corte de cabello. (Captura de pantalla)

Abogada explica que ‘críticas’ a Samuel García corresponden al delito de acoso digital

El pasado 22 de enero, Samuel García publicó en sus redes sociales que se había cortado el cabello y esto desató comentarios sobre su físico, a los que su esposa Mariana Rodríguez calificó como “corrientes”.

Los comentarios a Samuel García tenían índole sexual y la abogada Marce Torres explicó que no solo son “corrientes”, sino que son un delito según el Código Penal de Nuevo León.

De acuerdo con el artículo 271 bis 2 del Código Penal de Nuevo León:

“Comete el delito de acoso sexual quien, por cualquier medio (verbal, físico, señas, imágenes, etc.), asedie, acose o exprese términos, conceptos o señas de connotación sexual, lasciva o de búsqueda de placer sexual, sin el consentimiento de la víctima, y que le cause un perjuicio o molestia”. Código Penal de Nuevo León

La abogada reiteró que los comentarios contra Samuel García no eran bromas, sino hostigamiento sexual e insistió que no se debería normalizar la violencia sin importar el género.