La violencia digital contra mujeres y niñas está creciendo a un ritmo alarmante debido al avance de herramientas basadas en la inteligencia artificial (IA) y al anonimato que ofrecen las plataformas digitales. Es por eso que especialistas han alertado sobre esta situación y sobre la falta de marcos legales efectivos que dejan desprotegidas a millones de víctimas en todo el mundo.

Deepfakes y tecnologías de IA agravan los abusos en línea

Claudia María Rincón Pérez, empresaria del sector de Tecnologías de la Información, señaló que la falta de marcos legales efectivos deja expuesta a millones de víctimas, mientras que los agresores operan sin temor a consecuencias.

De acuerdo con la especialista, alrededor de mil 800 millones de mujeres y niñas siguen sin protección frente a abusos digitales.

Por otra parte, la especialista ha señalado que uno de los elementos más preocupantes es la expansión de los deepfakes, contenido manipulado con IA, que, según los datos globales, el 95% es pornográfico y el 99% afecta a mujeres.

Asimismo, explicó que estas herramientas operan con sesgos estructurales, pues en su desarrollo rara vez se incluyeron mujeres en los procesos de diseño, lo que genera aplicaciones que replican desigualdades.

Rincón Pérez detalló que los ataques digitales no se quedan solo en internet, pues se traducen en:

Acoso

Amenazas

Pérdida de empleo

Afectaciones familiares

Abandono escolar

Daños emocionales severos

ONU Mujeres advierte sobre los deepfakes

La advertencia coincide con el inicio de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, donde la ONU Mujeres reiteró que la violencia digital es un fenómeno creciente que puede escalar hasta agresiones físicas y feminicidios.

Es por eso que la organización ha pedido reforzar la respuesta institucional ante el aumento de ataques en línea, ya que los marcos legales avanzan más lento que la tecnología.

Y es que, aunque 117 países han reportado avances en regulación digital, el progreso sigue siendo desigual; entre las legislaciones más destacadas se encuentran:

Ley Olimpia en México

Ley de Seguridad en Línea del Reino Unido

Por otra parte, la ONU Mujeres subrayó que las empresas tecnológicas deben involucrarse en:

Contratar a más mujeres

Mejorar la eliminación de contenido nocivo

Establecer mecanismos de rendición de cuentas desde el diseño de sistemas de IA

Además, pidió fortalecer la alfabetización digital para que más mujeres puedan identificar riesgos y evitar prácticas dañinas en las plataformas.

Es por eso que Claudia María Rincón Pérez lanzará la campaña #NoHayExcusa, la cual estará activa del 25 de noviembre al 10 de diciembre, con el objetivo de crear tecnología con enfoque igualitario y reconocer que la seguridad digital es esencial para garantizar la participación ciudadana.