Samuel Alejandro García Sepúlveda celebró por cuarto año consecutivo el Día de Reyes con una Macro Rosca de 450 metros lineales en la Explanada de los Héroes, donde se dieron cita cientos de familias neoleonesas.

El mandatario estatal estuvo acompañado por su esposa y titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, así como por integrantes de su Gabinete. En un ambiente de unión y alegría, la tradicional rosca fue repartida entre las familias asistentes en la Macroplaza.

Samuel García destaca avances y promete más oportunidades para Nuevo León en 2026

Durante su mensaje, Samuel García destacó que 2025 fue un año clave para la seguridad pública, y aseguró que 2026 será un año de primeros lugares para Nuevo León.

El mandatario agradeció a las familias del estado por su esfuerzo, trabajo y unidad, factores que, dijo, han fortalecido a las comunidades y al desarrollo económico de la entidad.

Asimismo, deseó que los anhelos de las familias neoleonesas se cumplan en el año que inicia y adelantó que 2026 estará marcado por importantes obras públicas, en el marco del Mundial de la FIFA.

Les prometo que viene un mejor 2026; vienen las obras del Metro, 750 camiones más, viene el Parque del Agua, los nuevos parques de Constitución y Morones, el Hospital Infantil, el Nuevo Capullos y viene el Mundial. Samuel García

Día de Reyes en Nuevo León: Samuel García y Mariana Rodríguez parten macro rosca. (Cortesía)

Por su parte, Mariana Rodríguez agradeció la asistencia de la comunidad y la participación de las familias en actividades recreativas como la Macro Navidad, realizada durante la temporada decembrina.

Gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias por haber disfrutado de esta Macro Navidad durante esta temporada este último mes, y quiero que sepan que les deseamos lo mejor para este 2026. Marina Rodríguez

Durante el evento, 3 mil 500 niñas y niños que resultaron afortunados con “el Niño Dios” recibieron juguetes y regalos, entregados por personal de la administración estatal. Además, las familias asistentes disfrutaron de rosca y chocolate, así como de la música de la Banda de Música del Estado y el show de Los Payasónicos.