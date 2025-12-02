Nuevo León sigue dando pasos firmes en la protección de mujeres, pues la titular de AMAR a NL, Mariana Rodríguez Cantú, abrió las puertas del Centro Violeta de Atención Integral a Mujeres de Guadalupe.

“En Nuevo León, los Centros Violeta existen para acompañarte cuando decides salir de un lugar en donde no eres respetada. En este lugar podrás encontrar un lugar seguro, confiable y recibir el acompañamiento que necesitas, desde abogados que les van a orientar con claridad hasta psicólogos y trabajadores sociales que van a fortalecerlas en todo el proceso” Mariana Rodríguez Cantú, titular de AMAR a Nuevo León

La funcionaria destacó que este espacio brindará orientación psicológica, legal y de gestoría a niñas, adolescentes y mujeres, con el fin de brindar un lugar seguro y confiable.

Nuevo León fortalece atención a mujeres

Mariana Rodríguez señaló que Nuevo León se ha centrado en brindar apoyos y programas que refuercen la atención integral para mujeres en cada municipio, como:

Centros Violeta

Ayudamos a las Mujeres

Hecho en Nuevo León

Cobertura universal contra el cáncer de mama

Creación de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de la Mujer

Nuevo León refuerza la atención a mujeres y prevención de la violencia de género (Cinthya Gonzalez)

Nuevo León cuenta con más de 10 Centros Violeta

Graciela Buchanan, secretaria de Mujeres, detalló que esta inauguración es parte de la iniciativa de 16 días de activismo en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

“Sepan que las mujeres en Nuevo León no están solas, que las mujeres en Nuevo León no vamos a permitir que haya ninguna violencia sin que se persiga. Denuncien y reporten, no están solas” Graciela Buchanan, secretaria de Mujeres

Por otra parte, se destacó que durante la actual administración en Nuevo León se han creado 16 Centros Violeta; además, se vio un crecimiento de cinco a 33 Centros de Atención, donde se han atendido a más de 16 mil mujeres y se han otorgado 110 mil servicios.

Finalmente, la dependencia compartió los números de atención, los cuales están habilitados para emergencias:

Emergencias: 911

Asesoría y orientación: 070

WhatsApp: 8117838350

Teléfonos: 8120330140 y 8120330150

Con estas estrategias, el gobierno de Nuevo León continúa impulsando políticas públicas y generando espacios seguros para que ninguna mujer se sienta sola y pueda recibir atención integral ante cualquier situación.