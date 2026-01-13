El gobernador de Nuevo León, Samuel García, refrendó su compromiso con las mujeres de la entidad al encabezar la entrega de tarjetas del programa “Ayudamos a las Mujeres” en el municipio de Monterrey, estrategia dirigida a mejorar la calidad de vida de mujeres cuidadoras.

La entrega de apoyos fue encabezada también por Mariana Rodríguez, titular de AMAR a Nuevo León, quien destacó que este programa busca generar más oportunidades para las mujeres y brindarles mejores condiciones para su desarrollo personal y familiar.

Mariana Rodríguez destaca el programa “Ayudamos a las Mujeres” como un acto de justicia social

Durante el evento organizado por la Secretaría de Igualdad e Inclusión en el Centro Comunitario Independencia, Mariana Rodríguez subrayó que el programa va más allá de un apoyo económico, al representar un acto de justicia social que reconoce el papel de las mujeres cuidadoras y les ofrece un acompañamiento integral.

Hoy, con este programa, el Gobierno de Nuevo León reafirma su compromiso: no soltar a las mujeres, no dejarlas atrás, y seguir construyendo un estado donde ser mujer no signifique cargar con todo sola. Porque sin nosotras, este estado no se sostiene, pero con nosotras, Nuevo León avanza, crece y se transforma. Mariana Rodríguez

Por su parte, Samuel García destacó que el programa beneficiará a 150 mil mujeres neoleonesas, quienes recibirán un apoyo mensual de 2 mil pesos, además de un beneficio adicional mediante el uso gratuito del transporte público fuera de hora pico, lo que incrementa el impacto económico del programa en su vida diaria.

Mariana Rodríguez y Samuel García entregan apoyos a mujeres en Nuevo León. (Cortesía )

El mandatario estatal explicó que, al considerar el ahorro en movilidad, el apoyo representa un respaldo mayor para la economía de las beneficiarias, permitiéndoles destinar más recursos a su bienestar y al de sus familias.

Agregó que esta política pública forma parte de una visión integral para empoderar a las mujeres de Nuevo León, en un contexto en el que la entidad se posiciona como referente nacional en rubros como seguridad, educación, desarrollo económico y reducción de la pobreza, rumbo al Mundial FIFA 2026.

El programa Ayudamos a las Mujeres contempla también un acompañamiento integral mediante cursos y talleres enfocados en autocuidado, educación financiera, emprendimiento y desarrollo de habilidades, con el objetivo de fortalecer la autonomía económica y personal de las beneficiarias.